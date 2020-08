AWAKE: Das erste Caffeine Water aus Österreich

Revolution im Energy-Regal: AWAKE ist das erste natürliche Koffein-Wasser aus Österreich.

Innovationen müssen nicht kompliziert sein. Mit AWAKE verschmelzen wir das steigende Bedürfnis nach Erfrischung, Hydration und Funktion in einem Getränk. Das nenne ich Zeitgeist! Bernhard Prosser, Gründer, AWAKE Caffeine Water 1/2

Wir treten nicht in Konkurrenz zu klassischen Energy-Drinks, sondern schenken dem Markt durch eine ganz neue konzeptionelle Facette noch mehr Breite und Attraktivität! International ist Caffeine Water bereits etabliert und boomt in immer mehr Ländern. Bernhard Prosser, Gründer, AWAKE Caffeine Water 2/2

St. Pölten (OTS/LCG) - Neue Energy-Drinks gab es im letzten Jahrzehnt „noch und nöcher“. Das Start-up AWAKE startet jetzt jedoch mit einem ganz neuen, unverwechselbaren Konzept in Österreich und plant, mit dem ersten natürliche Koffein-Wasser eine Revolution am Markt auszulösen.

Gründer Bernhard Prosser stellt sich nach 25 erfolgreichen Jahren am österreichischen Biermarkt nun neuen Herausforderungen und unterstreicht: „Innovationen müssen nicht kompliziert sein. Mit AWAKE verschmelzen wir das steigende Bedürfnis nach Erfrischung, Hydration und Funktion in einem Getränk. Das nenne ich Zeitgeist!“

Wasser? Energy? Beides!

Bei AWAKE wird mildes österreichisches Quellwasser mit natürlichem Koffein, ein wenig Dextrose (Traubenzucker) und einem Hauch von natürlichem Frucht-Flavour kombiniert. Je 100 Milliliter sind 16 Milligramm Koffein zugefügt; damit enthält eine 0,6-Liter-PET-Flasche AWAKE mehr Koffein als eine klassische 0,25-Liter-Dose eines herkömmlichen Energy Drinks. Der Kaloriengehalt liegt bei 4 bis 5 Kalorien pro 100 Milliliter. Damit ist AWAKE beinahe kalorienfrei.

Eine hellwache Innovation

Energy Drinks erfreuen sich weiterhin einer steigenden Beliebtheit. Laut Nielsen liegt der der seit Jahren wachsende Markt mit über 265 Millionen Euro Jahresumsatz allein im Lebensmitteleinzelhandel auf einem „All Time High“ in Österreich. Zeitgleich wächst auch der Unterwegskonsum – vor allem Mineralwasser und Leitungswasser sind hier die beliebteste Wahl der Österreicher. AWAKE bündelt beide Trends und bietet seiner Zielgruppe – Freunden eines aktiven Lebensstils – eine smarte Lösung, um einerseits viel Flüssigkeit zu trinken und gleichzeitig hellwach zu bleiben. Egal ob in der Uni, im stressigen Arbeitsalltag, beim Sport oder für späte Partynächte – AWAKE begleitet seine Konsumenten bei Bedarf den ganzen Tag.

Prosser dazu: „Wir treten nicht in Konkurrenz zu klassischen Energy-Drinks, sondern schenken dem Markt durch eine ganz neue konzeptionelle Facette noch mehr Breite und Attraktivität! International ist Caffeine Water bereits etabliert und boomt in immer mehr Ländern.“

Marktstart im Sommer 2020

AWAKE wird es in der 0,6-Liter-PET Flasche in drei Sorten geben: „Zitrone-Limette“, „Waldbeere“ und „Blutorange“. Der Vertrieb startet im August 2020. Unter anderem wird das neue Caffeine Water im Lebensmitteleinzelhandel bei Billa, Merkur und Sutterlüty erhältlich sein. Weitere Listungen sind in Arbeit.

Weitere Informationen auf https://www.awakecaffeinewater.at.

Über Zeitgeist Food

AWAKE ist eine Marke von Zeitgeist Food. Die Gesellschaft wurde im Herbst 2019 von Bernhard Prosser gegründet. Sie beschäftigt sich mit Vertrieb und Vermarktung von FMCG-Artikeln am Puls der Zeit. Prosser selbst ist ein Kind der österreichischen Getränkelandschaft; so baute er binnen 25 Jahren die Brauerei Egger zu einer der größten Privatbrauereien Österreichs aus.

