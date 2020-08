Mit dem NÖ Familienpass-Sommererlebnis Niederösterreich erleben

LR Teschl-Hofmeister: Bis zu 50 Prozent Ermäßigung, kostenfreie Eintritte und Aktionen für Familien mit dem NÖ Familienpass im Sommer 2020

St. Pölten (OTS/NLK) - Aktuell genießen viele Familien ihre Urlaubszeit im eigenen Land. Passend dazu gibt es in Verbindung mit dem NÖ Familienpass im August 2020 ein gänzlich neues, familienfreundliches Special: das NÖ Familienpass-Sommererlebnis. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister freut sich über das umfangreiche Sonderpaket: „Egal ob mit den Eltern, den Großeltern oder anderen Bekannten – Kinder und ihre Begleitpersonen erwarten gegen Vorlage der NÖ Familienpass-Card im Wald-, Most-, Industrie-oder Weinviertel 44 kostengünstige Wochenenderlebnisse der besonderen Art. Von Kletter- und Naturparks über Bäder, Niederösterreichs Bahnen und Bergbahnen bis zum Hochseilgarten – das neu geschnürte Familienpaket ermöglicht den mehr als 201.000 NÖ Familienpass-Inhaberinnen und Inhabern bis zu 50 Prozent ermäßigte und kostenfreie Eintritte sowie regionale Goodies an beliebten Ausflugszielen. Das erste Wochenende startet schon diese Woche von 7. bis 9. August im schönen Mostviertel.“

An vier Wochenenden können die speziellen Vergünstigungen der heimischen Vorteilsgeber in den vier Vierteln in Anspruch genommen werden. So gewähren die teilnehmenden Betriebe im ausgewiesenen Zeitraum bis zu 50 Prozent Ermäßigung und Gratiseintritte. Ergänzt wird die preiswerte Aktion durch regionale Highlights von Gastronomie und Handel. „Das Familienland Niederösterreich hält vielfältige Möglichkeiten für spannende Ausflüge, Unternehmungen oder ein entspanntes Urlaubswochenende mit der ganzen Familie bereit. Die neue Aktion ist eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Angebot der beliebten Vorteilskarte, um den Sommer aktiv gestalten zu können. Gemeinsame und zugleich günstige Outdoor- und Indoor-Erlebnisse aller Familienmitglieder sind mit diesem besonderen Vorteil garantiert“, ist die Landesrätin begeistert.

Derzeit beteiligen sich über 700 Partnerbetriebe am NÖ Familienpass. Die teilnehmenden Unternehmen, Aktionen und Details zum NÖ Familienpass-Sommererlebnis sind unter www.familienpass.at/vorteile nachzulesen. Eine vollständige Auflistung aller Vorteilgeber und ihre attraktiven Boni sowie weitere familienfreundliche Extras, wie „Wickeltisch“, „Barrierefreiheit“ und „Spielplatz“, können über die neue Online-Filterfunktion abgerufen werden.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, NÖ Familienland GmbH, Mag. Alexandra Neureiter, Telefon 02742/9005-13490, E-Mail alexandra.neureiter @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at

