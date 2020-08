Fit durch den Sommer

Kostenloses Training der Wiener Gesundheitsförderung in Wiener Aktiv-Parks

Wien (OTS) - Gemeinsam mit anderen an der frischen Luft trainieren, unter Anleitung und kostenlos? All das bietet bis 9. Oktober 2020 das Trainings-Angebot der Wiener Gesundheitsförderung in ausgewählten Aktiv-Parks in Wien. Unter dem Motto „Gesundheit erleben – einfach mitmachen“ stehen in neun Aktiv-Parks zweimal wöchentlich erfahrene TrainerInnen des ASKÖ WAT Wien mit Rat und Tat zur Seite.



Ob groß oder klein, jung oder alt, allein oder gemeinsam mit anderen, mit oder ohne Vorerfahrung im Sport – alle können mitmachen und kostenlos die Fitnessgeräte kennenlernen und ausprobieren. Gemeinsam werden Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Geschicklichkeit trainiert – die TrainerInnen zeigen, wie es geht!



Die Trainings werden im Auftrag der Wiener Gesundheitsförderung vom ASKÖ WAT Wien durchgeführt und sind Teil des Programms „Gesunde Bezirke“. Das Angebot findet aktuell in folgenden Bezirken statt: 2, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 21, 22 und wird im August auf weitere Bezirke ausgeweitet. Weitere Informationen und Termine unter www.wig.or.at



Die Trainings unter Anleitung finden bei jedem Wetter statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bequeme Kleidung wird empfohlen. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.





Bei der Durchführung der Trainings wird darauf geachtet, die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten!





TERMINE



Aktivpark Rudolf-Bednar-Park

2., Krakauer Str. 17

jeden Montag, 9 bis 10 Uhr & jeden Freitag, 15 bis 16 Uhr



Aktivpark Bruno-Kreisky-Park

5., Sankt-Johann-Park

jeden Montag, 15 bis 16 Uhr & jeden Mittwoch, 17 bis 18 Uhr



Aktivpark Esterhazypark

6., Fritz-Grünbaum-Platz

jeden Dienstag, 10 bis 11 Uhr & jeden Donnerstag, 10 bis 11 Uhr



Aktivpark Wasserspielplatz Wasserturm

10., Windtenstraße 3, Eingang zwischen Ecke Triester Straße und Raxstraße

jeden Dienstag, 16 bis 17 Uhr & jeden Freitag, 16 bis 17 Uhr



Aktivpark Reithofferpark

15., Reithofferplatz

jeden Dienstag, 17 bis 18 Uhr & jeden Donnerstag, 12:30 bis 13:30 Uhr



Aktivpark Karl-Kantner-Park

16., Erdbrustgasse 1

jeden Mittwoch, 14 bis 15 Uhr & jeden Freitag, 13 bis 14 Uhr



Aktivpark Anton-Kummerer-Park

20., Spaungasse 15 (Denispark)

jeden Mittwoch, 10 bis 11 Uhr & jeden Freitag, 10 bis 11 Uhr



Aktivpark Haspingerplatz

21., Haspingerplatz 1

jeden Dienstag, 14 bis 15 Uhr & jeden Donnerstag, 14 bis 15 Uhr



Aktivpark Kagran

22., Meißnergasse 3

jeden Mittwoch, 16 bis 17 Uhr & jeden Freitag, 16 bis 17 Uhr







