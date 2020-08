Corona-Virus: Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Vom 2. August 2020, Stand 8 Uhr

Wien (OTS/RK) - Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus:

Stand Sonntag, 2. August 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 5.178 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 204.

4.355 Personen sind genesen.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 943 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

Der Gesundheitsdienst der Stadt Wien beobachtet die Lage stets genau. Gibt es neue Risikogebiete bzw. auffällige Cluster im In- und Ausland, so werden diese sehr dynamisch angepasst und bei der Abfrage der AnruferInnen bei 1450 implementiert. Auch im Zuge des Contact Tracing wird nochmals nach der Reise- und Besuchsanamnese der Betroffenen gefragt. Schlüssel für die Aufklärung weiterer Fälle ist die Offenheit und enge Zusammenarbeit mit den Covid19-Betroffenen. So schafft man es, gemeinsam viele Fälle aufzudecken und Infektionsketten zu durchbrechen.



Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Corona-Virus finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Wien unter http://www.wien.gv.at/coronavirus

