Einbruchsserie: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Vorfallszeit: Mitte 2018 – Mitte 2020 Vorfallsort: Wien-Hietzing, Penzing, Döbling

Wien (OTS) - Dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd ist es gelungen zwei Männern (20 u. 27, Stbg.: Serbien) im Zuge von umfassenden Ermittlungen, insbesondere Spurenauswertungen, insgesamt neun Wohnungseinbrüche in Wien mit einem Gesamtschaden im unteren 5-stelligen Eurobereich zuzuordnen. Die beiden Tatverdächtigen wurden am 18.06.2020, gegen 21:30 Uhr während eines Wohnungseinbruchs in Wien-Hietzing, bei dem die Glasscheibe der Balkontür im 1.Stock eingeschlagen wurde, vom Wohnungsmieter überrascht und bei der Flucht im Zuge einer Fahndung von Polizeibeamten des Stadtpolizeikommandos Meidling in der Nähe des Tatortes festgenommen. Ein Schraubenzieher und ein Schreckschussrevolver wurden sichergestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien

Pressestelle



Bezirksinspektor Markus Dittrich

Telefon: 01 31310 72133

E-Mail: markus.dittrich @ polizei.gv.at