#dif20 Sommertour – Woche 6

Neue #dif20 Sommertour-Woche mit Dives, Max Schmiedl, Jörg Danielsen & Vienna Blues Association, ReRa, Kathi Kallauch, Ein Sommerfestspielchen – Dinhof & Krammer und Slav

Wien (OTS/SPW) - Den #dif20 Tourbus schon in Wien entdeckt? In den vergangenen Tagen waren u. a. The Sellout, Saxophone Affairs, Mary Broadcast, Andy Lee Lang und PÄM auf dem bunten #dif20 Tourbus unterwegs. Sie haben Wienerinnen und Wiener u. a. am Hof (1010), am Hamerlingplatz (1080), im Pötzleinsdorfer Schlosspark (1180), auf der Donauinsel (1210) und am Maurer Hauptplatz (1230) mit Live-Musik überrascht.

„Dieses Donauinselfest am #dif20 Tourbus war für uns MusikerInnen von Saxophone Affairs ein außergewöhnliches Erlebnis. Das großartige Team hat mit tollem Sound und liebevoller Rundumbetreuung dafür gesorgt, dass wir unseren Job machen konnten: Menschen mit Musik ein Lächeln ins Gesicht zaubern! Obwohl wegen Covid-Maßnahmen keine richtige Ankündigung gemacht werden konnte, sind bei jedem Auftritt Menschen dazu gekommen, die die Musik sichtlich genossen haben“, so Saxophone Affairs.

Sommer, Sonne und viel Musik: Das bringt Woche 6!

Der Hochsommer ist da und der #dif20 Tourbus sorgt auch in der kommenden Woche für eine musikalische Erfrischung in GANZ WIEN. Wo und wann genau der #dif20 Tourbus Halt macht, erfahren Donauinselfest-Fans kurz vor den Acts auf der Donauinselfest-Website, Facebook, Instagram und etwa eine Stunde vor dem Act in der dabei!-App via Push-Nachricht.

Das sind die #dif20 Acts bis 8. August 2020:

31. Juli 2020: Silk to Milk, unterwegs in der Brigittenau und in der Donaustadt

1. August 2020: PÄM, unterwegs in Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring und in der Donaustadt

3. August 2020: Dives, unterwegs in Meidling, Rudolfsheim-Fünfhaus und Ottakring

4. August 2020: Max Schmiedl unterwegs in Simmering und Penzing sowie Jörg Danielsen & Vienna Blues Association unterwegs in der Leopoldstadt und am Alsergrund

5. August 2020: ReRa unterwegs auf der Landstraße, in Hietzing und Liesing

6. August 2020: Kathi Kallauch unterwegs auf der Wieden, in Neubau und Ottakring

7. August 2020: Ein Sommerfestspielchen - Dinhof & Krammer unterwegs in Währing, Döbling und in der Donaustadt

8. August 2020: Slav unterwegs in Floridsdorf und in der Donaustadt



(vorbehaltlich kurzfristiger, beispielsweise wetterbedingter Änderungen)

#dif20 TV-Sommer: 5. Sendung am 31. Juli 2020

Wer es nicht zum lässigen Auftritt der Coffeeshock Company auf dem #dif20 Tourbus geschafft hat, braucht nicht verzagen. Heute gibt’s wieder eine neue #dif20 TV-Sommer-Sendung, die das Geschehen der letzten Woche und den Auftritt der Band eingefangen hat. Hier treffen Rock, Reggae, Rap und Funk aufeinander! Gemeinsam mit Moderator Roman Gregory verbreiteten sie u. a. am Copa Beach und dem Karmelitermarkt Donauinselfest-Feeling. Darüber hinaus hat Reporterin Juliane Ahrer die junge österreichische Musikerin Änn zu einem Interview über ihr #dif20 Sommertour-Erlebnis getroffen.

#dif20 TV-Sommer Sendung #5: Heute, 31. Juli 2020 um 20.45 Uhr – u. a. auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen!

#dif20 Tourbike: Spaß für Groß und Klein garantiert

Auch das #dif20 Tourbike der Kinderfreunde Wien radelte in dieser Woche vollgepackt mit Spielen und Mitmachstationen durch GANZ WIEN – Spaß und Abwechslung selbst an heißen Sommertagen ist hier für die ganze Familie vorprogrammiert.

Für alle, die demnächst beim #dif20 Tourbike vorbeischauen möchten: Heute hält das #dif20 Tourbike im Prater auf der Kaiserwiese (zwischen Praterstern und Riesenrad) (1020) und morgen im Hermann Leopoldi Park (1120)!

#dif20 Rock the Island Contest: Heute letzte Chance!

Heute, am 31. Juli 2020, ist Anmeldeschluss für alle Nachwuchstalente, die sich für die 10. Ausgabe des Rock The Island Contests bewerben und einen Auftritt im Rahmen der #dif20 Sommertour ergattern möchten. Mehr Infos gibt’s hier: www.donauinselfest.at/rock-the-island-contest

