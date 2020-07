Börsengang von Li Auto: Beschreiten eines anderen Wegs

New York (ots/PRNewswire) - Am 30. Juli 2020 konnte Future Capital mit dem erfolgreichen Börsengang von Li Auto (Ticker: LI) an der Nasdaq unser Angel-Investment feiern. Im aktuellen globalen Wirtschaftsumfeld ist dies eine unglaubliche Leistung.

Was ich als erster Investor von Li Auto gesehen habe, war die Praxistauglichkeit der Produktstrategie von Li Auto. Ab dem ersten Tag hat sich Li Auto klar dafür entschieden, sich lieber auf Elektrofahrzeuge mit größerer Reichweite (Extended-Range Electric Vehicles, EREVs) zu konzentrieren als auf reine Elektromodelle, wie es die übliche Strategie der Konkurrenz war. Reine batteriebetriebene Elektrofahrzeuge haben aufgrund begrenzter Kapazitäten der Batterien derzeit mit strukturellen Herausforderungen zu kämpfen, was auch die Ladeinfrastruktur, das Verbraucherverhalten usw. mit einschließt. Li Auto hat es gewagt, einen anderen Weg einzuschlagen, und wurde so der erste Produzent in China, der EREVs erfolgreich auf den Markt bringen konnten, weil er Lösungen für diese Herausforderungen gefunden hat.

Ich möchte den Produktmanagern danken, die, wie das gesamte Team von Li Auto, selbstbewusst genug sind, um anders zu sein. Dank ihres unerschütterlichen Engagements für ihre Produkte haben sie unser Leben besser gemacht .

Als Risikokapitalanleger sage ich meiner Mannschaft, dass wir so denken müssen wie Unternehmer: In unseren unabhängigen Analysen müssen wir Entschlossenheit zeigen und wir müssen den Mut haben, die zu unterstützen, die Dinge anders angehen.

Heute geht es nicht nur darum ein besonderes Ereignis am Kapitalmarkt zu feiern - der heutige Tag steht auch für Fortschritt. Ich bin überzeugt, dass die Lösung von Li Auto für die Reichweitenverlängerung die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in China beschleunigen wird. Für mich hat eine schnellere Akzeptanz im bevölkerungsreichsten Land der Welt Auswirkungen, die über das Finanzielle hinaus geht. Sie ist auch ein bedeutender Schritt hin zu einer grüneren Welt, eine Neuausrichtung unserer Vorstellungen über Mobilität und vielleicht ein Schritt hin zu einer völlig anderen Zukunft der Städte.

Als Henry Ford anfing, Autos zu produzieren, machte er dies mit Blick auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten eines durchschnittlichen Verbrauchers, und so veränderte er die Art und Weise, wie Menschen sich fortbewegen, aber auch wie unsere Städte geplant werden - Straßen auf der ganzen Welt wurden so gebaut, damit sie für motorisierte Fahrzeuge geeignet waren. Wenn sich jetzt die Akzeptanz für smarte Elektrofahrzeuge immer schneller ausbreitet, wie mögen die Städte der Zukunft dann wohl aussehen?

Als Apple sein erstes Smartphone auf den Markt brachte, hat es mobile Geräte zu mehr gemacht als einfache Maschinen zum Telefonieren, und es hat damit die Art und Weise verändert, wie Menschen kommunizieren. Der Fortschritt bei smarten Fahrzeugen wird dafür sorgen, dass Autos mehr sein werden als bloße Fortbewegungsmittel. Für Li Auto hat es oberste Priorität, bei den Technologien für autonomes Fahren führend zu werden und einen Beitrag zum Aufbau eines Ökosystems für Elektrofahrzeuge zu leisten, das die Zukunft der E-Mobilität vorantreiben kann. Fortschritte bei smarten Elektrofahrzeugen wird die Art und Weise, wie Menschen sich fortbewegen, verändern. Einige der innovativsten und Billionen Dollar schweren Unternehmen der Zukunft werden Technologieunternehmen in diesem Bereich sein - und das ist der Grund, warum ich bereits früh auf Li Auto gesetzt habe.

Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist es, sie zu gestalten, und mit Stolz beobachten wir, dass Li Auto genau das tut.

Zum Schluss möchte ich den Unternehmern und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt danken, die über die Kreativität, die visionäre Kraft und den Schwung verfügen, die Probleme anzugehen, von denen man zu der jeweiligen Zeit immer denkt, sie seien "unmöglich" zu lösen. Als Risikokapitalanleger sehe ich meine Verantwortung darin, unermüdlich nach solchen Menschen und Ideen Ausschau zu halten und deren Vision mit den nötigen Instrumenten und dem nötigen Kapital Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn es irgendetwas gibt, mit dem ich etwas in der Welt hinterlassen kann, dann ist es das.

Mit freundlichen Grüßen

Mingming HUANG

Gründungsgesellschafter

Future Capital Discovery Fund

30. Juli 2020

Li Auto

Li Auto ist ein chinesischer Hersteller von Elektroautos, der intelligente Elektro-SUVs im Oberklassesegment entwirft, entwickelt und verkauft.

Future Capital Discovery Fund (auch unter dem Namen "Future Capital" bekannt)

Future Capital Discovery Fund wurde 2014 gegründet und hat sich auf Investoren spezialisiert, die sich schon in der Anfangsphase in Unternehmen engagieren wollen, deren Schwerpunkt auf Technologien und ausgewählten umwälzenden Geschäftsideen für Verbrauchertechnologien im Großraum China liegt.

