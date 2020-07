Coronavirus - Kucher: „Tourismusbetriebe brauchen endlich Klarheit statt tägliche Pressekonferenz“

SPÖ-Gesundheitssprecher fordert klaren Plan für Tourismusbetriebe, unterstützt Maskenpause der Gewerkschaft

Wien (OTS/SK) - „Natürlich sollten die Tourismusbetriebe das freiwillige Testangebot annehmen, aber bei dem herrschenden Chaos ist es auch verständlich, dass die Betriebe verunsichert sind“, kommentierte SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher am Freitag die Pressekonferenz von Anschober. Die tägliche Pressekonferenz mache das Chaos nicht übersichtlicher, eine Katastrophe in der Hochsaison, sagte der SPÖ-Abgeordnete. Weiter: „Es gibt keine bindenden Vorgaben, keinen klaren Plan, eine völlig unausgegorene Ampel - die politische Führungsunfähigkeit in dieser Krise ist tragisch für Österreich.“ ****



Weiter unterstützt Kucher die Forderung der Gewerkschaft nach einer 15-minütigen Pause nach zwei Stunden Arbeit mit Maske: „Die Arbeit mit Maske ist anstrengend und unangenehm, neben klaren Vorgaben muss auch auf die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geachtet werden, die unter so schwierigen Bedingungen arbeiten.“ (Schluss) bj/sd

