10. Bezirk: Sperre der Favoritenstraße auf Höhe der Bahnlände wegen Bauarbeiten

Wien (OTS) - Im 10. Bezirk wird die Schrankenanlage im Bereich Favoritenstraße/Bahnlände ab Dienstag, 3. August 2020, von den ÖBB umgebaut. Im Schatten dieser Arbeiten wird die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau die Favoritenstraßen in diesem Bereich entsprechend adaptieren. Weiters wird die Fahrbahn der Himbergerstraße von Hasenöhrlstraße bis Bahnlände erneuert.

Verkehrsmaßnahmen

Zwischen 3. und 23. August 2020 wird die Favoritenstraße zwischen Olaus-Petri-Gasse und Bahnlände für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Sperre gilt aufgrund der Arbeiten der ÖBB am Gleiskörper auch für Einsatzfahrzeuge sowie für FußgängerInnen und RadfahrerInnen. Die Sperre wird im Süden beim Kreisverkehr Rothneusiedl (S1) und im Norden beim Alten Landgut mit Hinweistafel avisiert.

Die Linienbusse 16A, 17A, 67A und 67B werden kurzgeführt und von Süden kommend über die Hasenöhrlstraße und Pickgasse zur provisorischen Endstelle in der Bahnlände geführt. Die FußgängerInnen können über die Unterführung der U-Bahn-Station „Neulaa“ und RadfahrerInnen über die Ada-Christen-Gasse ausweichen.

Zwischen 23. August 2020 und 4. September 2020 werden Fertigstellungsarbeiten unter Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen in der Favoritenstraße und Himberger Straße durchgeführt. In diesem Zeitraum wird der Fuß- und Radverkehr in geeigneter Weise aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 10., Favoritenstraße bzw. Himberger Straße/Bahnlände

- Baubeginn: 3. August 2020

- Geplantes Bauende: 4. September 2020

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



