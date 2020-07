VP-Mahrer: Sofortiger Handlungsbedarf bei neuem Party-Hotspot Prater-Auen

Partyszene verlagert sich – Stadt Wien muss handeln

Wien (OTS) - Rund um die illegale Partyszene dürfte es laut Medienberichten Verlagerungen geben. Gab es bis vor Kurzem zahlreiche Beschwerden am Donaukanal, so dürfte sich die Szene nun auch in den Prater-Auen ausbreiten. „Hier gibt es sofortigen Handlungsbedarf seitens der Stadt“, fordert VP-Wien Sicherheitssprecher Karl Mahrer und weiter: „Ich habe Verständnis für das Bedürfnis der Wienerinnen und Wiener für Spaß und Unterhaltung. Aber gerade jetzt, wo die Verbreitung des Corona-Virus wieder verstärkt zunimmt, sind unkontrollierte und ausufernde Partyansammlungen eine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit.“ Zudem liege das betroffene Gebiet in einem Landschaftsschutzgebiet, alleine deshalb müssen diese Partys kontrolliert aufgelöst werden.

Durch die Initiative der neuen Volkspartei Wien „Für ein sicheres Wien“ wurden bereits wichtige Schritte zur Bekämpfung von illegalen Corona-Partys, vor allem am Donaukanal, gesetzt. Gemeinsam mit der Polizei wurden verstärkt Kontrollen durchgeführt, sodass koordiniert gegen Probleme am Donaukanal vorgegangen werden konnte. Dadurch konnten auch die Zwischenfälle reduziert werden. „Die Stadtregierung ist jetzt am Zug, ähnlich erfolgreiche Lösungen auch für dieses neue Gebiet umzusetzen. Die Sicherheit und Gesundheit der Wienerinnen und Wiener muss oberste Priorität haben“, so Mahrer abschließend. Die Initiative für ein sicheres Wien steht allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung, nähere Infos hier.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien