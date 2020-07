Esaote und WDM unterzeichnen Vereinbarung über digitale Radiologie

Genua, Italien (ots/PRNewswire) - - Esaote erhielt im März einen großen Auftrag in Italien

- Im Rahmen einer Partnerschaft mit WDM erweitert Esaote sein Angebot und erhöht seine Fähigkeit, auf die Anforderungen des internationalen Marktes zu reagieren.

Inmitten der Covid-19-Notfallsituation hat Esaote, ein italienischer Weltmarktführer für dedizierte Ultraschall- und Magnetresonanzsysteme, über 50 tragbare digitale WDM M40-1A-Radiologiegeräte geliefert und installiert, nachdem das Unternehmen im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen des italienischen staatlichen Gesundheitssystems die Aufträge für sich gewonnen hatte.

Dieser für Esaote neue Betriebsbereichhat unter Beweis gestellt, dass das Unternehmen in der Lage ist, in verschiedene Bereiche der medizinischen Bildgebung zu expandieren und prestigeträchtige Ergebnisse zu erzielen.Die neue Vereinbarung stärkt die Synergie und Partnerschaft zwischen Esaote und WDM, dem größten börsennotierten Hersteller von Medizinprodukten in China und Mitglied des Konsortiums von vorrangig chinesischen Investoren, die 2018 das Aktienkapital der Esaote-Gruppe erworben haben.

Röntgensysteme für die mobile digitale Radiographie M40-1A sind Diagnosewerkzeuge, die ein besonders hohes Maß an Leistung und Übertragbarkeit bieten.Die innovative Technologie und Effizienz der Geräte machen sie ideal für den Einsatz in der Radiologie und Orthopädie, im Operationssaal, in der Notfallstation, in der Intensivpflege und in anderen medizinischen Abteilungen, in denen digitale Röntgenaufnahmen aller Körperteile, einschließlich Kopf, Brust, Gliedmaßen, Wirbelsäule, Lendenwirbelsäule und Bauch, benötigt werden. Das niedrige Gewicht und die geringe Größe des Geräts bedeuten, dass man es schnell und einfach überallhin mitnehmen und bequem an den Betten der Patienten einsetzen kann: ein besonders wertvoller Vorteil während der Pandemie.

"Wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden", berichtete Franco Fontana, CEO der Esaote Group. "Unsere Partnerschaft mit unseren Aktionären wird zunehmend stärker. Wir haben mit ihnen an einem Plan gearbeitet, um das Beste aus Synergien zu machen, damit wir eine stärkere Präsenz auf internationalen Märkten erreichen (die bereits etwa 70 % des Umsatzes von Esaote ausmachen). Wenn wir über die unmittelbare Zukunft und die Auswirkungen der Pandemie hinausblicken, glauben wir, dass die Maßnahmen, die sich aus einer effektiven Anforderung des staatlichen Gesundheitsdienstes ergeben haben, zu einer strukturierten Partnerschaft führen werden, die es beiden Unternehmen ermöglichen wird, ihre Position zu verbessern."

"Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Esaote und WDM ihre Zusammenarbeit in einem neuen Bereich ausbauen, um Gesundheitssystemen dabei zu helfen, die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu bewältigen", erklärte Xie Yufeng, Chairman von WDM. "Unsere Unternehmen teilen die gleichen Werte in Bezug auf Professionalität und Engagement und sind bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten und so zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit beizutragen. Wir vertrauen darauf, beständig bessere Ziele zu verfolgen, basierend auf Zusammenarbeit und Entwicklung."

Esaote, das während der Covid-19-Notfallsituation mit seinen Ultraschallsystemen an der vordersten Front stand, begann im März mit der Vermarktung der tragbaren digitalen Radiologiesysteme und lieferte in knapp über zwei Monaten mehr als 50 Systeme aus, darunter 30 Systeme für So.Re.Sa. Spa, den offiziellen Lieferanten von medizinischen Dienstleistungen für die Region Kampanien.

Esaote

Die Esaote Group ist ein führendes Unternehmen im Bereich der biomedizinischen Geräte, insbesondere in den Bereichen Ultraschall, dedizierte Magnetresonanztomographie (MRT) und Software für das diagnostische Prozessmanagement. Das Unternehmen beschäftigt zurzeit etwa 1.150 Mitarbeiter. Esaote hat seinen Hauptsitz in Genua und Produktions- und Forschungseinrichtungen in Italien und den Niederlanden und ist in 80 Ländern auf der ganzen Welt tätig. Informationen über Esaote und seine Produkte finden Sie unter www.esaote.com

Beijing Wandong Medical Technology (WDM)

WDM ist ein an der Shanghai Stock Exchange in China notiertes Unternehmen. WDM, das seinen Hauptsitz im High-Tech-Industriepark in Peking hat, nimmt als moderne Produktionsbasis und F&E-Zentrum für seine Produktlinien für medizinische Bildgebung eine Fläche von mehr als 50.000 Quadratmetern ein. Das Unternehmen verfügt über mehr als 30 Niederlassungen in China sowie ein breites Vertriebs- und Servicenetzwerk in über 80 Ländern auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf www.wandong.com.cn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1221836/Franco_Fontana_Xie_Yufeng.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/557501/ESAOTE_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1221372/WDM_Logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1221372/WDM_Logo.jpg)

Rückfragen & Kontakt:

+ 39 010 6547249 - Mobil: + 393351289783

Fede Gardella

Pressebüro

Tel.: +393358308666

esaotepress @ esaote.com