Lotto: Steirer knackt Jackpot und gewinnt 1,5 Millionen Euro

Jackpot beim Joker – 350.000 Euro warten

Wien (OTS) - „Wenn es sein will, dann muss es auch so gehen“, dachte sich ein Steirer Anfang Juli und nahm damals den Lotto Jackpot mit nur einem einzigen Quicktipp in Angriff. Es wollte nicht sein, aber es war noch nicht aller Tage Abend, denn der Grazer gab seinem Tipp eine Laufzeit von zehn Ziehungen und damit weitere Chancen, zum Sechser zu werden.

Ein bisschen Geduld war gefragt, aber am vergangenen Mittwoch, in der vorletzten mitspielenden Runde, war es tatsächlich so weit: Mit diesem einen Quicktipp knackte er als einziger den jüngsten Jackpot und gewann mehr als 1,5 Millionen Euro.

Ebenfalls einen Sologewinn gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Hier war ein Salzburger mit dem System 0/08 erfolgreich und gewann mehr als 107.000 Euro. Durch systembedingte zusätzliche Gewinne kamen nochmals knapp 6.000 Euro hinzu, sodass sein Gesamtgewinn rund 113.000 Euro betrug.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Mittwoch ein Sechser aus, wovon die 50 Gewinner eines Fünfers profitierten. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und sie erhielten dadurch jeweils rund 5.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 200.000 Euro.

Joker

Ohne Gewinn im ersten Rang endete auch der Joker. Hier geht es somit am Sonntag um einen Jackpot mit rund 350.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 29. Juli 2020

1 Sechser zu EUR 1.519.795,70 1 Fünfer+ZZ zu EUR 107.292,90 73 Fünfer zu je EUR 1.603,30 178 Vierer+ZZ zu je EUR 197,20 3.325 Vierer zu je EUR 58,60 4.908 Dreier+ZZ zu je EUR 17,80 59.066 Dreier zu je EUR 5,90 206.786 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 23 24 31 35 36 42 Zusatzzahl 14

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 29. Juli 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 50 Fünfer zu je EUR 5.809,20 2.016 Vierer zu je EUR 24,40 34.669 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 15 20 29 36 43 44

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 29. Juli 2020

JP Joker, im Topf bleiben EUR 182.058,40 – 350.000 Euro warten 9 mal EUR 8.800,00 97 mal EUR 880,00 950 mal EUR 88,00 9.125 mal EUR 8,00 90.816 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 1 5 1 1 5

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at