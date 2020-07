Radiotest RT 2020_2 ORF Radio Wien

Gestiegener Marktanteil, stabile Tagesreichweite und fast 320.000 tägliche Hörerinnen und Hörer im Sendegebiet. Radio Wien bleibt mit Abstand Wiens beliebtestes regionales Radio

Wien (OTS) - Auch der aktuelle Radiotest RT 2020_2 (Juli 2019 bis Juni 2020_2) weist Topwerte für Radio Wien aus. 12 Prozent der Wienerinnen und Wiener ab 10 Jahren nutzen täglich Radio Wien, der Marktanteil konnte sogar auf 17 Prozent gesteigert werden, damit liegt der Marktanteil von Radio Wien in Wien fast doppelt so hoch wie der des größten privaten Mitbewerbers.

In der Zielgruppe 35+ entfällt bei einem Marktanteil von 19 Prozent weiterhin fast jede fünfte gehörte Radiominute auf Radio Wien, zum Vergleich, der größte private Mitbewerber liegt in dieser Zielgruppe bei 7 Prozent. Aber auch in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre konnte Radio Wien Marktanteile dazugewinnen und liegt mit 10 Prozent auch in dieser jungen Zielgruppe vor allen anderen regionalen Angeboten.

„Gerade in diesen Zeiten beweist sich die regionale Infokompetenz eines Radios, es beweist sich aber auch die Fähigkeit, als Partner und vielleicht sogar Freund mit den Hörerinnen und Hörern gemeinsam Wege durch die Krise zu finden“ so Landesdirektorin Brigitte Wolf:

„Radio Wien meistert beides mit Bravour.“

Radio-Wien-Programmchefin Jasmin Dolati: „Ich freue mich sehr über unsere guten Ergebnisse, die uns zeigen, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern den richtigen Mix aus Lieblingsmusik, Unterhaltung, Info und Service bieten – auch in den schwierigen Corona-Lockdown-Wochen. In dieser Zeit haben wir viele zusätzliche Inhalte ins Programm gehoben, unter anderem die tägliche Kindersendung WOW, in der wir Großeltern und Enkelkindern die Möglichkeit gegeben haben, telefonisch miteinander zu spielen. Wir haben über Hilfsangebote informiert, waren selbst Anlaufstelle für Sorgen und Ängste der Menschen, haben alle Aspekte der Krise abgebildet und jede Menge lebenspraktische Tipps zusammengetragen. Dass wir als Stadtsender besonders nah dran sind an den Lebenswelten, haben wir gerade in dieser Zeit durch die vielen positiven Rückmeldungen deutlich gespürt. Für mich und das gesamte Radio-Wien-Team ist das zugleich Verpflichtung und Ansporn, jeden Tag unser Bestes zu geben, um die Stadt abzubilden und wie ein guter Freund für unsere Community da zu sein.“

