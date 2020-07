Wiedereröffnung Kaiserliche Schatzkammer, Sammlung alter Musikinstrumente und Hofjagd- und Rüstkammer am 1. August!

Wien (OTS) - Ab Samstag, 1. August sind wieder alle Sammlungen und Standorte des KHM-Museumsverbands geöffnet: Auch die Kaiserliche Schatzkammer, die Hofjagd- und Rüstkammer und die Sammlung alter Musikinstrumente öffnen nun wieder ihre Tore und erwarten alle Besucher*innen mit neuen Führungen. Wer sich für eine Jahreskarte entscheidet, erhält zwei Bonus-Monate.

NEUE TOUREN LADEN ZUM ENTDECKEN DER WELTBERÜHMTEN SAMMLUNGEN EIN

Kaiserliche Schatzkammer

Die Kaiserliche Schatzkammer bietet ein einzigartiges Panorama über mehr als tausend Jahre europäischer Geschichte. Hier befindet sich der wichtigste Kronschatz aus dem Mittelalter: die Insignien und Kleinodien des Heiligen Römischen Reichs mit der Reichskrone und der Heiligen Lanze. Zu den weiteren Höhepunkten zählen die Krone Kaiser Rudolfs II. (die spätere österreichische Kaiserkrone) sowie der Messornat und andere Kostbarkeiten des Ordens vom Goldenen Vlies. Wertvollste Juwelen, darunter einer der größten Smaragde der Welt, bezeugen die ehemalige Macht der Habsburger.

Führungen im August:

Mi 5.8., 16 Uhr: Das Heilige Römische Reich

Do 6.8., 16 Uhr: Der Burgunderschatz

Mo 17.8. / Do 20.8., jeweils 16 Uhr: Die Kronen der Kaiser

So 23.8., 16 Uhr: Zeichen der Macht – Highlights der Schatzkammer

Mo 24.8., 16 Uhr: Wunder-Dinge – Machtvolle Objekte in der Schatzkammer

Sammlung alter Musikinstrumente

Die Sammlung alter Musikinstrumente beherbergt den international bedeutendsten Bestand an Renaissance- und Barockinstrumenten. Über Audioguides gewinnen Besucher*innen einen Eindruck vom Klang dieser historischen Instrumente anhand zahlreicher Musikbeispiele. Einige Nachbauten von Originalinstrumenten können gerne auch angespielt werden.

Führungen im August:

Sa 8.8. / Di 11.8. / Mo 17.8. / Mo 24.8., jeweils 11 Uhr: Instrumente der Renaissance

Hofjagd- und Rüstkammer

Die Hofjagd- und Rüstkammer, eine der größten Sammlungen ihrer Art, zeigt „Ritter“ und vor allem das, was sie im Kampf oder bei Turnieren truge: Prächtige Rüstungen, die teuerste Variante modischer Kleidung, Prunkwaffen sowie Turnierausstattungen in ausgefeilter Technik zeugen vom Luxus jener Zeit und erinnern an wichtige Ereignisse bei Hof.

Führungen im August:

Di 4.8. / Mo 31.8., jeweils 11 Uhr: Die Heldenrüstkammer Erzherzogs Ferdinands II. von Tirol

Sa 29.8., 11 Uhr: Hundsgugel, Faltenrock und Schnabelschuh





FÜHRUNGSTICKETS ONLINE BUCHEN

Führungstickets können online gebucht werden: https://shop.khm.at/tickets/

Max. Teilnehmer*innenzahl: 20 Personen

Keine Anmeldung erforderlich!



JAHRESKARTENAKTION: 12 MONATE + 2 GRATIS

Museumsbesuche in den Standorten des KHM-Museumsverbands können jetzt noch länger und ohne Aufpreis 14 Monate lang (statt 12 Monate) genossen werden! Alle bis 31.8.2020 gekauften Jahreskarten des KHM-Museumsverbands werden um 2 Monate verlängert. Die Aktion gilt auch für alle in diesem Zeitraum gekauften Jahreskarten-Gutscheine. Mehr Infos zur Jahreskarten-Sommeraktion

ÖFFNUNGSZEITEN

Kaiserliche Schatzkammer Wien

Hofburg, Schweizerhof, 1010 Wien

täglich außer Dienstag 9-17.30 Uhr

www.kaiserliche-schatzkammer.at

Hofjagd- und Rüstkammer und Sammlung alter Musikinstrumente

Beide Sammlungen befinden sich in der Neuen Burg und sind über den Eingang Weltmuseum Wien erreichbar.

Heldenplatz, 1010 Wien

Täglich außer Mittwoch

10 bis 18 Uhr

www.khm.at/besuchen/sammlungen/hofjagd-und-ruestkammer/

www.khm.at/besuchen/sammlungen/sammlung-alter-musikinstrumente/

