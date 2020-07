Meisterentscheidung in der 2. Liga: Konferenzschaltung mit Austria Klagenfurt und SV Ried live in ORF SPORT +

Am 31. Juli um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Spannender kann der Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga nicht sein. Eine Runde vor dem Finale in der HPYBET 2. Liga führt SV Ried die Tabelle an – punktegleich mit Klagenfurt, aber dank der um einen Treffer besseren Tordifferenz an der Spitze. In der letzten Runde haben die Rieder den FAC Wien zu Gast. Die Wiener nehmen derzeit den drittletzten Tabellenplatz ein. Klagenfurt trifft ebenfalls zu Hause auf den Tabellenfünften Wacker Innsbruck.

ORF SPORT + überträgt beide Spiele am Freitag, dem 31. Juli 2020, um 20.15 Uhr live in Konferenzschaltung. Kommentator in Klagenfurt ist Johannes Orasche, in Ried kommentiert Michael Bacher. Beide Spiele sind auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at