echt. mörderisch.: Murnberger-Krimi-Doppel mit „Steirerblut“ und „Komm, süßer Tod“

Dakapo für ORF-Landkrimi und ORF-kofinanziertes Kultkino am 1. August in ORF 1

Wien (OTS) - Wolfgang Murnberger lässt „Steirerblut“ fließen, wenn am Samstag, dem 1. August 2020, um 20.15 Uhr der allererste ORF-Steiermark-Landkrimi zum Wiedersehen auf dem Programm von ORF 1 steht. Die junge Polizistin Sandra Mohr (Miriam Stein), die ihre Heimatgemeinde vor Jahren verlassen hat, wird für die Aufklärung eines brutalen Mordes in die abgelegene Ortschaft beordert – und nicht nur mit einer erschreckenden Gewalttat, sondern auch mit ihrer schwierigen Vergangenheit konfrontiert. Als Vorgesetzter ist Hary Prinz zu sehen, in weiteren Rollen spielen u. a. Thomas Stipsits, August Schmölzer, Aglaia Szyszkowitz, Robert Stadlober, Andreas Kiendl und Margarethe Tiesel. Das Drehbuch stammt von Susanne Freund und Regisseur Wolfgang Murnberger nach dem gleichnamigen Roman von Claudia Rossbacher. Die Erfolgs-Handschrift von Wolfgang Murnberger trägt auch der weitere Fernsehabend mit einem Dakapo des ORF-kofinanzierten Kinoerfolgs „Komm, süßer Tod“ (21.50 Uhr).

Am Samstag, dem 8. August, zieht die Landkrimi-Reihe abschließend weiter nach Salzburg („Drachenjungfrau“).

Mehr zu den Inhalten der beiden Filme

„Steirerblut“ (Samstag, 1. August, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Miriam Stein, Hary Prinz, Thomas Stipsits, August Schmölzer und Aglaia Szyszkowitz; Regie: Wolfgang Murnberger

Es ist alles eine Zumutung für Inspektorin Sandra Mohr (Miriam Stein) vom LKA Graz. Ein brutaler und rätselhafter Mordfall ausgerechnet in ihrer Heimatgemeinde. Ein selbstgefälliger Macho als Vorgesetzter. Der eigene Bruder als Verdächtiger. Und dann noch die Konfrontation mit ihrer komplizierten Vergangenheit. Mit dem zerrütteten Verhältnis zu ihrer verwitweten Mutter. Die verschworene Dorfgemeinschaft ist für die „verlorene Tochter“ dabei alles andere als hilfreich.

„Steirerblut“ ist eine Produktion der Allegro Film in Koproduktion mit dem ORF, gefördert vom Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission & Fonds.

„Komm, süßer Tod“ (Samstag, 1. August, 21.50 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Josef Hader, Simon Schwarz, Barbara Rudnik, Michael Schönborn, Bernd Michael Lade und Nina Proll; Regie: Wolfgang Murnberger

Nach dem gleichnamigen Roman von Wolf Haas: Zwischen den Rettungsfahrervereinen der Stadt herrscht Krieg. Gekämpft wird mit allen Mitteln – um Macht und Geld, um Ruhm und Einfluss, vor allem aber um die Verlassenschaft reicher Patientinnen und Patienten. Mittendrin Expolizist Brenner (Josef Hader), der nun als Sanitätsfahrer arbeitet und eigentlich nur seine Ruhe haben will.

