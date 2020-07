Staffelhalbzeit für ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Folge fünf mit sechs neuen Single-Porträts am 3. August

Um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Halbzeit für die neue, von Nina Horowitz gestaltete Staffel der ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Am Montag, dem 3. August 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 begleitet die ORF-Dokumentaristin in der fünften Ausgabe des erfolgreichen Kultformats weitere sechs mutige Singles auf ihrer Partnersuche. Die drei Damen und drei Herren im Alter zwischen 30 und 82 Jahren kommen diesmal aus Wien, Niederösterreich und Oberösterreich – und sind bereit für die große Liebe. So u. a. Resi, 66, deren zukünftiges Herzblatt Nichtraucher sein soll und ihr hoffentlich ein Stück Dolce Vita bieten kann. Der 30-jährige Martin wünscht sich einen Mann für eine ernsthafte Beziehung, der ihn und seine beiden Meerschweinchen komplettiert, und Rosa, 82, will ein g’standenes Mannsbild für eine gemeinsame Achterbahn durchs Leben finden.

Alle sechs Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick

Rosa, 82-jährige Physiotherapeutin im Ruhestand aus Niederösterreich, umgibt sich gern, egal ob im Garten oder im Haus, mit bunten Blumen. Auch Engerln und rosa Interieur liebt Rosa. Sie hat sich bei den „Liebesg’schichten“ beworben, weil sie von einem Mann gefunden werden will: „Er soll meine Seele berühren und mich optisch ansprechen.“ Rosa war 31 Jahre mit einem Mann verheiratet, der sehr der Musik zugetan war. Leider war der Berufsmusiker am Wochenende kaum zu Hause, also trennte sie sich von ihm. Ihr zweiter Ehemann, den sie sehr liebte, verstarb nach fünf gemeinsamen Jahren an einem Herzinfarkt. Das war ein herber Schicksalsschlag für die Niederösterreicherin. Jetzt ist sie bereit für eine schöne, neue Beziehung. Der Auserwählte soll zwischen 1,65 und 1,75 groß sein, ein Lächeln um die Mundwinkel haben, 75 Jahre plus minus sein, gepflegt und ein g’standenes Mannsbild. Rosa vergleicht das Leben gern mit einer Fahrt in der Achterbahn: „Mal geht’s hoch, mal geht’s runter, dann steht sie still. Und dann steigt wer dazu. Das ist schön! Ich bereue nichts.“

Hans, 62, Angestellter in Pension und Energetiker aus Oberösterreich, ist seit vielen Jahrzehnten aktiv im Volkstanzverein. Das Schuhplatteln begeistert ihn. Und damit kann man auch „den Damen imponieren“, ist der Tänzer sich sicher. Er ist gerne in der Tracht unterwegs und würde sich freuen, wenn die neue Partnerin auch gerne Dirndl trägt. Hans hat drei erwachsene Söhne, von denen einer noch mit ihm in einer „Männer-WG“ wohnt, aber für eine neue Partnerin ist mehr als genügend Platz, schwört er. Seit sechs Jahren ist der Oberösterreicher mittlerweile Witwer, leider verlor er seine große Liebe durch eine schwere Krankheit. Er versucht, „jeden Tag ein besserer Mensch zu werden.“ Die neue Frau an seiner Seite soll nicht größer sein als er. Hans selbst ist 1,65 Meter. Und eine Vegetarierin wäre wünschenswert. Denn ein Schweinsbraten kommt dem Oberösterreicher nicht auf den Teller. Der 62-Jährige isst keine Tiere. Auch, wenn das manche nicht verstehen können. Einmal musste er bei einer Essenseinladung hören: „Draußen ist die Wiese, da kannst du dich bedienen.“ Doch: So freche Sprüche kränken Hans nicht, er nimmt’s mit Humor, wie er betont.

Charlotte, 62-jährige Sängerin aus Niederösterreich, liebt griechische Musik und Wienerlieder. Sie lebt in einem Haus mit Garten mit ihren treuen, vierbeinigen Mitbewohnern, zwei Katzen und einem Hund. Charlotte beschreibt sich als weltoffen und das erwartet sie auch von einem neuen Partner: „Ein g’scheiter Tropf soll er sein, damit er mich auch aushält. Ich möchte gerne von Früh bis spät mit ihm reden, aber auch mit ihm schweigen können.“ Außerdem soll er musikalisch sein, er muss Tiere mögen und gern kuscheln. Ihren Exmann, einen echten Sir, hat die Niederösterreicherin an die Fliegerei verloren, erzählt sie: „In jeder freien Minute war er am Flugplatz. Dann hab ich mir eben auch ein Hobby gesucht. Die Astronomie.“ Jetzt würde die Sängerin gern zu zweit Sternderln schauen. Das ist ja auch viel romantischer.

Kurt, 57, Reisebuschauffeur in Pension aus Oberösterreich, hat eine große Leidenschaft. Er sammelt Bierkrüge mit Zinndeckel. Zu ernsthaft mag er es nicht: „Ich unterdrücke meine Sorgen mit Humor,“ meint der Vielgereiste, der immer einen Witz auf den Lippen hat. Im Fasching verkleidet sich Kurt gern als Polizist: „Frauen stehen auf Uniformen“, findet er. Der Oberösterreicher war einmal verheiratet, aber die Beziehung war schwierig: „Es war eine Blumenhochzeit. Sie ist verwelkt und ich bin verduftet.“ Kurt drückt die Einsamkeit mittlerweile schon sehr, deswegen wünscht er sich „eine lässige Frau“, mit der er auf der Couch liegend Liebesfilme anschauen kann. Schlank soll die neue Frau sein, „aber nicht scheppern beim Gehen“. Der Rentner ist selbst nicht der Dünnste. Aber, schmunzelt er:

„Männer mit Bauch sind gut zum Kuscheln. Im Sommer spende ich Schatten und im Winter kann ich gut wärmen.“

Resi, 66 Jahre, pensionierte Schreibkraft bei Gericht aus Oberösterreich, schwärmt für den Sänger Engelbert, den Ex-Skirennläufer und Fotografen Hubertus von Hohenlohe und den Schauspieler Christian Tramitz. Seit 15 Jahren ist Resi allein. Ihre 14-jährige Beziehung ging in die Brüche, weil sich ihr Partner in eine jüngere Frau verliebte. Jetzt ist sie bereit für die große Liebe: „Man kann nur gewinnen, das ist das Schöne an der Sendung.“ Die Oberösterreicherin wünscht sich einen Mann, der ihr das Dolce Vita bieten kann. Resi hat nicht viel Geld zur Verfügung und träumt von jemandem, dem es Freude bereitet, sie auszuführen. Als neuen Partner wünscht sie sich einen Nichtraucher, mit dem es schön und nicht anstrengend ist. Die Beziehung sollte nicht nur platonisch bleiben. In jungen Jahren ist die Kandidatin viel gereist und hatte auch an diversen Urlaubsdestinationen das eine oder andere Pantscherl mit Ortsansässigen: „Warum denn auch nicht,“ findet Resi.

Martin, 30-jähriger Kellner aus Wien, sucht einen neuen Partner, der wie er an einer ernsthaften Beziehung interessiert ist. One-Night-Stands sind nichts für den Single, für ihn müssen Gefühle im Spiel sein. Martin beschreibt sich selbst als schüchternen Mann, der nicht leicht auf andere Männer zugeht. Schon früh hat der Wiener bemerkt, dass er homosexuell ist: „Wir waren im Schwimmbad. Meine Freunde haben das Mädel hübsch gefunden, ich fand den Burschen daneben anziehender.“ Am Anfang hat er gehadert, aber mittlerweile ist er sich sicher: „Ich bin schwul. Und das ist gut so.“ Martins Traummann muss kein Schönling sein, dafür jemand, mit dem man gehobene Unterhaltungen führen kann. Aber, beschwichtigt er:

„Einstein muss er keiner sein!“. Er lebt mit seinen zwei Meerschweinchen Wuschl und Schnuti. Jetzt fehlt nur mehr der richtige Mann und das Quartett ist perfekt, freut er sich schon.

Die 24. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV.

