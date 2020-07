AK 2: Hefte, Stifte & Co – So schlagen Sie den Preisen ein Schnippchen!

Wien (OTS) - Ein aktueller AK Preismonitor zeigt große Preisunterschiede bei Marken-Schulsachen für Erstklässler. Die AK gibt Tipps: Preisvergleiche schonen jedenfalls das Geldbörsel – oft gibt es auch noch kurz vor Schulbeginn Aktionen!

Das erste Mal die Schulbank drücken – Tipps für Eltern beim Einkauf:

+ Check bringt‘s: Vergleichen Sie die Preise. Vor Schulbeginn gibt es oft noch Aktionen.

+ Vorteil Service: Der Fachhandel punktet in Sachen Service und Beratung. Sie können manchmal auch ihre Einkaufsliste im Geschäft abgeben und die Produkte werden fertig zusammengestellt.

+ Finanzielle Hilfe: Wird Mindestsicherung bezogen, haben SchülerInnen Anspruch auf ein kostenloses Schulstartpaket. Schulstartgeld gibt es in Österreich auch im Rahmen der Familienbeihilfe im September in der Höhe von 100 Euro pro Kind von 6 bis 15 Jahren. In Wien bieten zum Beispiel die Läden der Caritas Wien günstigere Schulsachen an.

+ Auf Qualität achten: Werfen Sie einen Blick auf die Qualität der Produkte. Wenn Sie nachhaltigere Produkte kaufen, sparen Sie letztlich Geld!

+ Voll bepackt: Schultaschen sollen nicht schwerer als maximal ein Zehntel des Körpergewichts des Schülers/der Schülerin sein.

