Wölbitsch/Korosec: Mehr Bezirks-Transparenz bei Corona-Virus-Verbreitung in Wien gefordert

Veröffentlichung der Bezirksdaten Gebot der Stunde – Eigenes Konzept für Ampelsystem in Wien von Stadtrat Hacker gefordert

Wien (OTS) - „Unabhängig vom Ampelsystem der Bundesregierung fordern wir grundsätzlich mehr Transparenz bei den Bezirksdaten zur Verbreitung des Corona-Virus in Wien“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zu aktuellen Aussagen von Stadtrat Hacker. Zu Beginn der Corona-Krise wurden diese Bezirksdaten noch laufend veröffentlicht. Diese Praxis wurde schließlich grundlos beendet. „Die Wienerinnen und Wiener würden gerne wissen, wie stark das Virus in ihrem Bezirk verbreitet ist. Es ist absolut unverständlich und inakzeptabel, dass diese Transparenz aus fadenscheinigen Gründen einfach verwehrt wird“, so der ÖVP-Stadtrat.

Sinnvoll wäre auch, die laufenden Bezirksdaten auf der erst kürzlich relaunchten Stadt Wien-App zu veröffentlichen. „Es ist schade, dass man beim Relaunch eine so wichtige Funktion nicht bedacht hat. Die Wienerinnen und Wiener wollen nicht nur wissen, wie sich das Wetter in Wien entwickelt“, so die Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei Wien Ingrid Korosec. „Die Veröffentlichung der Bezirksdaten und damit mehr Transparenz bei der Verbreitung des Virus in Wien ist ein Gebot der Stunde."

Bezüglich Ampelsystem gelte es ebenfalls zu überlegen, wie dieses konkret für Wien umgesetzt werden könnte. „Eine einzige Ampel für eine fast 2-Millionen-Einwohner-Stadt ist vielleicht zu wenig“, so ÖVP-Stadtrat Wölbitsch und weiter: „Gesundheitsstadtrat Hacker ist aufgefordert, hier entsprechende Konzepte vorzulegen, wie das Ampelsystem für einzelne Regionen oder Teile der Stadt umgesetzt werden könnte.“ ​​

