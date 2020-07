Miriam Hie, Stefan Sterzinger, Mary Broadcast, Eva D., Golden Sound Trio uvm.: August-Programm von „4GAMECHANGERS Roomservice"

„4GAMECHANGERS Roomservice", die Bühne der österreichischen Kunst- und Kulturszene. Musik, Theater, Kabarett: Das Programm von "Roomservice" für August ist fixiert

Wien (OTS) - Seit Anfang Mai bietet ProSiebenSat.1 PULS 4 mit „4GAMECHANGERS Roomservice" VisionärInnen, AutorInnen, KabarettistInnen und MusikerInnen eine internationale Bühne. KünstlerInnen können Lesungen, Konzerte oder Kabarettprogramme streamen, dafür Tickets verkaufen. Ausgespielt werden die "Roomservice"-Sessions über 4gamechangers.io im Stream und sind 44 Stunden On Demand verfügbar.



Bisher wurden mehr als 200 Programmpunkte Kulturbegeisterten geboten und 8.500 Minuten (ohne 44 h on demand), also rund 142 Stunden Programm, ausgestrahlt. Roomservice bietet eine bunte Mischung aus Musik, Kabarett, Theater und Lesungen. Das Programm für August ist nun fixiert. Weitere Infos und Tickets unter 4gamechangers.io.



August-Programm von "4GAMECHANGERS Roomservice":



01. August 2020, 19:00 Uhr: Miriam Hie – Hiestory

05. August 2020, 20:00 Uhr: Monika Medek & Dagmar Dekanosvsky – Fensterkonzert STABAT MATER

06. August 2020, 20:00 Uhr: Slide Two Heaven – In your Livingroom

12. August 2020, 20:00 Uhr: Stefan Sterzinger - Odawo Swasi

13. August 2020, 19:00 Uhr: Eva D. - Eva D.s Wohnzimmer mit Gast Waterloo

14. August 2020, 20:00 Uhr: Nathan Trent

18. August 2020, 20:00 Uhr: Carmen Eder – TAGEBUCH Liederabend

21. August 2020, 20:00 Uhr: Einfach Flo

26. August 2020, 20:00 Uhr: Mary Broadcast – SVINX

27. August 2020, 20:00 Uhr: Claudia Edermayer - Märchen fürs Herz

28. August 2020: Golden Sound Trio – Alle 3 zusammen



Unter 4gamechangers @ prosiebensat1puls4.com können sich KünstlerInnen melden, wenn sie bei "Roomservice" dabei sein wollen.



