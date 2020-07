Top-Modelle, Bestpreise und Millionen Stichwortsuchen: Die vielfältige Kinderwagenwelt auf dem willhaben-Marktplatz

Wien (OTS) - Großes Angebot: Mehr als 20.000 Kinderwagen-Anzeigen online, Durchschnittspreis bei 115 €

Gefragtes Gut: Heuer schon 3,5 Millionen Stichwortsuchen nach Kinderwägen & Buggys

Markenware: Modelle von „Stokke“, „Teutonia“, „ABC Design“ und „Bugaboo“ gefragt

Der Sommer lockt, wenn im Moment auch nur phasenweise, Familien zum Sonne tanken und spazieren gehen nach draußen. Vor allem bei frisch gebackenen Eltern darf dabei eines nicht fehlen: der praktische Kinderwagen. Egal ob sportlicher Flitzer, Zweisitzer, Kombi, luxuriöse oder geländegängige Version, der fahrbare Untersatz für die Kleinsten gehört zur Grundausstattung – zumeist aber nur für wenige Jahre. Auf willhaben bietet sich daher die ideale Möglichkeit, dem Kinderwagen ein zweites Leben zu schenken.

Nachfrage nach Kinderwägen vor allem im Frühsommer groß

Das Interesse an den praktischen Transportmöglichkeiten für den Nachwuchs ist auf willhaben traditionell hoch. 2020 verzeichnete der Marktplatz bereits mehr als 3,5 Millionen Stichwort-Suchanfragen nach „Kinderwagen“ bzw. „Buggy“. Besonders oft wird von Mai bis Anfang Juli gesucht. Hier ist ein statistischer Zusammenhang erkennbar: Die stärksten Geburtsmonate in Österreich sind laut Statistik Austria Juli, August und September. Im unmittelbaren Vorfeld bereiten sich die werdenden Eltern also besonders intensiv auf den Nachwuchs vor. Gelegentlich wird auch nach konkreten Herstellern gesucht. Hier findet sich besonders oft die Marke „Stokke“ wieder. Aber auch „Teutonia“, „ABC Design“ und „Bugaboo“ werden in Österreich verstärkt in die Suchmaske eingegeben.

Durchschnittspreis für Kinderwagen liegt bei 115 €

Der Neupreis vieler Kinderwägen beträgt zumeist mindestens 400 € - inklusive gehobener Ausstattung können es aber auch schnell rund 1.000 € werden. Auf willhaben werden Einsteigermodelle bereits um durchschnittlich 115 € angeboten. Dabei variieren die Preise von Modell zu Modell naturgemäß stark. Die handlichen Buggys kommen auf etwas mehr als 60 €, Sportkinderwägen, die auch das Joggen mit Kind ermöglichen, auf ca. 150 €. Der praktische Kombi-Kinderwagen, mit dem die Kleinen zuerst liegend und später sitzend kutschiert werden können, liegt bei rund 200 €. Fahrbare Mehrsitzer, wie Zwillings- oder Geschwisterwägen, werden um durchschnittlich 280 € angeboten.

Angebot an Kinderwägen und Zubehör vielseitig und in Top-Zustand

2020 gingen bereits deutlich mehr als 150.000 Anzeigen rund um Kinderwägen online. Viele davon sind tadellos gepflegt und waren nur wenige Kilometer im Einsatz. Die Entscheidung, wie oft der Kinderwagen zum Einsatz kommt, liegt bekanntlich nicht immer bei den Eltern. Jungfamilien finden auf willhaben für jedes Alter das passende Gefährt sowie nützliches Zubehör. Neben verschiedenen Fußsäcken und Sonnenschutz-Möglichkeiten, gibt es auch praktische Buggy Boards für Mitfahrgelegenheiten.



Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich zumeist sehen lassen. Während verschiedene Modelle gefragter Marken neu auf mindestens 500 €, meist aber deutlich mehr kommen, gibt es auf willhaben unter anderem einen Teutonia Quadro 09 inklusive Zubehör um 150 €. Ein weiteres Topangebot ist zum Beispiel ein Stokke Xplory Set aus Graz um oder ein Bugaboo Cameleon 3 aus Wels. Insgesamt finden sich derzeit in der Marktplatz Kategorie Baby/Kind – Transport mehr als 20.000 Anzeigen mit gänzlichen neuen oder neuwertigen Angeboten zu fairen Konditionen.



