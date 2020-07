ORF RADIO OBERÖSTERREICH: Ein Sommer der Rekorde!

Rund 400.000 Hörerinnen und Hörer!

Linz (OTS) - Es gibt nur Zuwächse, sowohl Montag bis Sonntag als auch Montag bis Freitag, in allen Altersgruppen, bei den Marktanteilen und den Reichweiten. Es ist ein Sommer der Rekorde für ORF RADIO OBERÖSTERREICH, den der aktuelle Radiotest 2020_02 der unabhängigen Marktforschungsinstitute GfK Austria und Ankordata damit in der Badetasche hat! Das erste Halbjahr 2020 mit der Corona-Krise und dem Lockdown des öffentlichen Lebens hat den Radio- und Fernsehsendungen des ORF OBERÖSTERREICH und der Homepage ooe.ORF.at neue Spitzenwerte gebracht. Noch nie zuvor haben so viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher den Sendungen des ORF Landesstudios vertraut!

Rund 400.000 Hörerinnen und Hörer ab 10 Jahren wählen täglich (Mo. – Fr.) ORF RADIO OBERÖSTERREICH als ihren Tagesbegleiter und ihren Infosender – vor allem in den vergangenen Monaten! Denn mit einem Schlag war im beginnenden Frühjahr alles anders! Als Ende Februar die ersten Corona-Fälle in Österreich auftraten und danach im Wochenrhythmus das öffentliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Österreich beinahe auf null heruntergefahren wurde, warteten täglich hunderttausende Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher auf seriöse, fundierte Informationen, wie es weitergehen wird. Sie vertrauten dabei auf ORF RADIO OBERÖSTERREICH, wie der aktuelle Radiotest zeigt – und das in allen Altersgruppen.

So stiegen die Marktanteile am Gesamtradiomarkt zum Vergleichszeitraum des Vorjahres gleich um 4 Prozentpunkte, von 26 auf 30 % (Mo. – Fr., 10+). Das bedeutet, dass inzwischen fast jede dritte gehörte Radiominute ORF RADIO OBERÖSTERREICH gehört. Auch bei den Tagesreichweiten gab es eine deutliche Steigerung von 25,1 % auf 28,3 % (Mo. – Fr., 10+).

Mit 16 % Marktanteilen und einem Plus von 4 Prozentpunkten hat ORF RADIO OBERÖSTERREICH auch in der Gruppe der jüngeren Hörerinnen und Hörer den nächstgelegenen regionalen Mitbewerber klar überholt (Mo. – Fr., 14 – 49). Ganz ähnlich sind die Zugewinne in der Zielgruppe 35 +: Auch hier gibt es mit 36 % ein Plus von 4 Prozentpunkten bei den Marktanteilen und bei den Tagesreichweiten eine Steigerung von 33,3 auf 37,4 % (Mo. – Fr)!

„Dieser Radiotest ist für uns wirklich eine Auszeichnung und Freude“, sagt ORF Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer zum Rekordergebnis, „vor allem, weil er auch unsere Bemühungen und unsere journalistische Arbeit widerspiegelt. Wir standen und stehen weiterhin vor sehr herausfordernden Zeiten durch die weltweite Corona-Krise. Durch umfangreiche strukturelle Maßnahmen und durch den Einsatz unserer Journalistinnen und Journalisten ist es uns gelungen, Oberösterreich auch in den schwierigsten Zeiten des Lockdown rund um die Uhr mit seriösen und wichtigen Informationen zu versorgen. Wir waren immer bei allen wichtigen Entscheidungen live on Air und haben im gesamten Programm von allen Brennpunkten des Landes berichtet. Das gilt für unsere Radiosendungen genauso wie für ‚Oberösterreich heute‘. In der Krise vertrauen die Menschen eben vor allem den öffentlich-rechtlichen Programmen des ORF. Sie belohnen Konstanz und Verlässlichkeit, sie wünschen sich Vertrautes und Vertrauen - und wir konnten dieses in uns gesetzte Vertrauen mit großem journalistischem Einsatz auch erfüllen. Das freut uns, macht uns stolz und dafür bedanken wir uns bei unseren Hörerinnen und Hörern auch sehr herzlich!“

Die gesamte ORF-Radio-Flotte verzeichnet beim jüngsten Radiotest in Oberösterreich ebenfalls ein ausgezeichnetes Ergebnis. Bei den Marktanteilen gibt es ein Plus von nicht weniger als 5 Prozentpunkten auf 75 % (Mo. – Fr., 10+).

Rekordwerte bringt das erste Halbjahr 2020 auch für die tägliche regionale Fernseh-Informationssendung „Oberösterreich heute“. Sie liegt mit 53 % Marktanteil und einem Schnitt von 237.000 Zuseherinnen und Zusehern täglich während der Woche (Mo. – Fr.) weiterhin unangefochten an der Reichweiten-Spitze aller Landesstudios.

Und Rekord Nummer 3 betrifft das Online-Angebot des ORF Oberösterreich, denn die Homepage des ORF Landesstudios Oberösterreich auf ooe.ORF.at war so erfolgreich wie noch nie zuvor! Im ersten Halbjahr haben die Zugriffe gegenüber den Werten des Vorjahres um mehr als 57 % zugenommen!

Rückfragen & Kontakt:

ORF Oberösterreich

Landesdirektion

+43 (0)732/6900-24211

landesdirektion.ooe @ orf.at

ooe.ORF.at