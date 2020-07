Stellungnahme der CINEPLEXX Kinobetriebe zur Vereinbarung zwischen AMC und Universal

Wien (OTS) - "Der weltgrößte Kinobetreiber AMC (zu dem auch die Marken Odeon, UCI, Nordic Cinemas, Finnkino, Cinesa und viele mehr gehören) und das Film Studio Universal haben gestern eine neue Form der Zusammenarbeit in der Film-Auswertung im Kinosegment präsentiert. Demnach kann das Filmstudio in den USA seine Filme bereits 17 Tage – und nicht wie bisher 75 Tage – nach dem Kinostart in den Premium Video on Demand (PVoD) Bereich bringen. Das betrifft jedoch nicht die gängigen Subscription Video on Demand Plattformen(SVoD) wie Netflix oder Amazon Prime. Der Mindestpreis für eine einmalige Filmleihe, d.h. das einmalige Ansehen des jeweiligen Filmes über den PVoD Anbieter, darf nicht unter 20 USD liegen. Mit dieser neuen Vereinbarung möchte man natürlich dem Publikum das flexiblere Konsumieren von neuen Filmen ermöglichen. Beim Zeitfenster von 17 Tagen handelt es sich um eine Mindestzeit, sehr große Blockbuster mit der Chance auf eine lange Spielzeit im Kino kommen erst später auf den Home-Entertainment-Markt."



Auswirkungen auf Europa bleiben abzuwarten

"Vorerst gilt diese Vereinbarung aber nur für die USA. Wie die Konditionen für Europa aussehen, bleibt abzuwarten, das wird sich erst nach Verhandlungen zeigen. Die Gesetzeslage in Europa ist eine andere. Auch sind die Verfügbarkeiten von PVoD Anbietern in den jeweiligen europäischen Märkten, aber auch in Asien, Afrika und Lateinamerika gänzlich unterschiedlich. Demnach ist der Anteil aus der alternativen Auswertung, der dem Kinomarkt gegebenenfalls zurückgeführt wird, von Markt zu Markt unterschiedlich zu betrachten. Als Österreichs größter Kinobetreiber und Marktführer sehen wir dies als chancenreichen Wendepunkt in der Film-Auswertung, vor allem was das mittlere und kleinere Film-Segment betrifft."



„Kinoerlebnis unangefochten an erster Stelle“

"Für Cineplexx steht selbstverständlich das Kinoerlebnis unangefochten an erster Stelle. Einen Blockbuster auf der großen Leinwand zu sehen, ist nach wie vor die beliebteste Form, wenn es darum geht, Filme hautnah bei bester Qualität zu erleben. Das Bild- und Tonerlebnis in einem Kinosaal ist unübertroffen, der Sitzkomfort und das Gemeinschaftserlebnis machen den Filmgenuss zu einer besonderen Unterhaltung, bei der auch duftendes, frisches Popcorn und heiße Nachos nicht fehlen dürfen. Unsere Premium Formate wie IMAX und Dolby Cinema bieten ausgezeichneten, qualitativen Kinokomfort und unterstreichen den ohnehin bereits hohen Standard der Cineplexx Kinos.



Wir sind uns sicher, dass nach der CoViD-19 Pandemie das Kinoerlebnis in gewohnter Form zurückkehren wird, auch wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern.

Wie angekündigt, kommen wir mit allen Cineplexx Standorten am 5. August 2020 mit voller Kraft in den Markt zurück und freuen uns sehr, das Kinoerlebnis unserem Publikum wieder in bester Qualität anbieten zu können!“

Zitatgeber: Christof Papousek, CFO und Co-Gesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe





