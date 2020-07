BMI: Nehammer verabschiedet Polizeibedienstete zu Grenzeinsatz in Serbien

Zehn Polizistinnen und Polizisten unterstützen ab August 2020 serbische Grenzpolizei bei Grenzüberwachung

Wien (OTS) - „Internationale Polizeimissionen sind Einsätze, um Krisen zu verhindern. Sie dienen unter anderem der Unterstützung der Sicherheitsbehörden vor Ort, aber auch der inneren Sicherheit in Österreich“, sagte Innenminister Karl Nehammer bei der Verabschiedung von zehn Polizistinnen und Polizisten zu ihrem Auslandseinsatz nach Serbien am 29. Juli 2020 in Wien.

Österreich könne bei internationalen Missionen auf eine lange Tradition zurückblicken, sagte der Innenminister. „Seit vielen Jahren sind österreichische Polizeibedienstete an zahlreichen Friedensmissionen und bilateralen Polizeiprojekten beteiligt.“ Immer wieder sei auch in Medien über großartige Erfolge im Ausland mit österreichischer Beteiligung zu lesen. „Das macht mich sehr stolz“, sagte Nehammer.

Die zehn österreichischen Polizistinnen und Polizisten werden in Serbien an der serbisch-nordmazedonischen Grenze bei Presevo eingesetzt und serbische Grenzpolizeibedienstete bei der Grenzüberwachung mit Wärmebildkameras unterstützen. Unter den Polizeibediensteten sind dienstführende und sprachkundige Beamte sowie Wärmebild- und Dokumentenexperten. Auch zwei Fahrzeuge der österreichischen Polizei werden in Serbien eingesetzt: Ein Mitsubishi Pajero mit einer Handheld-Wärmebildkamera sowie ein VW Transporter (Thermo Vision Vehicle) mit einer Wärmebildkamera an Bord.

„Ich danke Ihnen, dass Sie sich bereit erklärt haben, an dieser Auslandsmission teilzunehmen“, sagte der Innenminister. „Und ich danke Ihnen für Ihr künftiges Engagement und Ihre künftige Bereitschaft, die österreichische Polizei im Ausland mit Würde und Stolz zu vertreten. Passen Sie auf sich auf und kehren Sie sicher und gesund nach Österreich zurück.“

