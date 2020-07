„Park & Drive“-Anlage in Wiener Neustadt-Ost offiziell eröffnet

Insgesamt 56 zusätzliche Pkw-Stellplätze

St. Pölten (OTS) - Um den Pendlerinnen und Pendlern auf ihrem Weg in die Arbeit die Möglichkeit zur Bildung von Fahrgemeinschaften zu bieten, wurde heute von Bürgermeister Klaus Schneeberger und Straßenbaudirektor Josef Decker am Kreuzungspunkt der Schnellstraße S 4 mit der Landesstraße B 53 eine „Park & Drive“-Anlage in Wiener Neustadt-Ost offiziell in Betrieb genommen. Die neue Anlage hat eine Kapazität von 56 Pkw-Stellplätzen sowie einer Abstellfläche für Behinderte. Um ein geordnetes Parken der Fahrzeuge zu ermöglichen, wurde eine Bodenmarkierung aufgebracht. In den Abend- und Nachtstunden sorgt eine Beleuchtung für Sicherheit, weiters wurde eine digitale Stellplatzerfassung installiert. Ebenso wurde, in Abstimmung mit der Statutarstadt Wiener Neustadt und in Zusammenarbeit mit den Wiener Neustädter Stadtwerken, eine Bushaltestelle installiert, um die Verschränkung von öffentlichen Verkehr und Individualverkehr zu fördern. Auch erfolgte die Herstellung von zwei Elektro-Tankstellen, in Kooperation mit der EVN, und einer „Next-Bike“-Station. Die Erhaltung der „Park & Drive“-Anlage wird von Wiener Neustadt übernommen.

„Pendlerparkplätzen kommt immer mehr Bedeutung zu, da auf Grund des erhöhten Verkehrsaufkommens und wegen der steigenden Spritpreise immer mehr Verkehrsteilnehmer Fahrgemeinschaften bilden. Diese Fahrgemeinschaften verschaffen einen finanziellen Vorteil und entlasten unsere Umwelt“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger. Derzeit stehen in Niederösterreich insgesamt rund 1.800 „Park & Drive“-Abstellplätze zur Bildung von Fahrgemeinschaften zur Verfügung.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

