NÖ Landesweinprämierung 2020: Auszeichnung für die besten Heurigenbetriebe

Harald Scholl wurde zum Weinbotschafter ernannt

St. Pölten (OTS) - Die Top-Heurigenbetriebe überzeugten bei der diesjährigen NÖ Landesweinprämierung mit ihren Spitzenweinen. Eine herausragende Anzahl von 780 Weinen haben sie zur Bewertung bei der Landesweinprämierung eingereicht. Die erfolgreichsten Teilnehmer wurden nun mit dem Sonderpreis geehrt und in geschmackvollem Rahmen am Winzerhof Dockner in Höbenbach vor den Vorhang gebeten.

Landwirtschaftskammer (LK) NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager: "Trotz eines turbulenten Frühlings haben unsere Top-Heurigen auch im vergangenen Weinjahr wieder ihr Können unter Beweis gestellt und Weine allerhöchster Qualität präsentiert. Damit wird nicht nur die niederösterreichische Top-Weinqualität ins Rampenlicht gestellt, sondern auch ein signifikanter Wegweiser zu echten Weinerlebnissen, nämlich zu unseren Top-Heurigen, gesetzt."

Mit höchster Weinqualität und Gastfreundschaft überzeugten:

Weingut Familie Schlager (Bezirk Baden)

Weingut Robert Nadler (Bezirk Bruck/Leitha)

Winzerhof Familie Dockner (Bezirk Krems-Land)

Weinhof Waldschütz (Bezirk Krems-Land)

Weingut Neustifter & TOP-Heuriger WEIN.KÜCHE (Bezirk Mistelbach)

Winzerhof Erber (Bezirk St. Pölten-Land)

Weingut Zeitlberger (Bezirk Tulln)

Weiters wurde im Rahmen der Sonderpreisverleihung der neue Weinbotschafter ernannt. Harald Scholl, stellvertretender Chefredakteur VINUM Weinmagazin, übernimmt dieses Amt von Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll: "Für mich ist es nicht nur eine Ehre, für ein Jahr Botschafter des Niederösterreichischen Weines zu sein. Es ist in erster Linie ein Genuss, diese abwechslungsreichen sowie vielseitigen Weine präsentieren zu dürfen."

Wichtiger Partner der NÖ Landesweinprämierung ist die Firma Marzek Etiketten+Packaging GmbH, die, wie in den vergangenen Jahren, die Siegelmarken der "Landessieger" als Anerkennung zur Verfügung stellt. KR Helga Marzek findet es großartig, dass die LK NÖ im Rahmen der Landesweinprämierung die gesamte Weinwirtschaft anspornt und die Besten vor den Vorhang holt: "Schon seit Generationen ist unsere Familie Marzek eng mit dem heimischen Wein verbunden. Unser Ziel ist es, die hervorragende Qualität des österreichischen Weines mit unseren hochwertigen Etiketten den Konsumenten bestmöglich zu vermitteln. Schon fünf Mal wurden unsere Etiketten mit Weltmeistertiteln ausgezeichnet - so freut es uns ganz besonders, auch unsere Spitzenwinzer zu fördern."

Über das Qualitätsprogramm Top-Heuriger

Seit mehr als zehn Jahren ist das Qualitätsprogramm eine wichtige Orientierungshilfe zu den besten Adressen für Heurigengenießer. Im "Top-Heurigen"-Kalender 2020 finden sich alle 130 niederösterreichischen Top-Betriebe wieder. Heurigenart, Ausstecktermine, regionale Spezialitäten und vieles mehr sind in diesem Leitfaden zusammengefasst. Geprüfte Qualität, prämierte Moste sowie Weine aus eigener Produktion und eine vielfältige saisonale Speisenauswahl machen die Top-Heurigen aus. Der Leitfaden ist unter www.top-heuriger.at oder unter office @ top-heuriger.at kostenlos erhältlich.

Welche Kriterien zeichnen einen Top-Heurigen aus?

Prämierte Weine und Moste aus eigener Erzeugung

Vielfältige, kreative und regionale Speisenauswahl

Fachkundige, individuelle Betreuung durch die Heurigenfamilie

Ausgezeichnete und geprüfte Qualität mit über 50 Kriterien und regelmäßigen "Mystery Checks"

Weiterführende Informationen sind unter www.top-heuriger.at zu finden. (Schluss)

