König Fußball und seine neue Krone

„Fußball aus jeder Ecke“: Die 3. Liga und fan.at!

Wien (OTS) - Der Fußballsport und die Kronen Zeitung sind in Österreich seit jeher untrennbar miteinander verbunden. Und jetzt gibt’s bei uns noch mehr Sport, vollgepackt mit Emotionen. fan.at wird die neue Plattform für den österreichischen Amateurfußball, ehrlich und gut. Von Videoinhalten über redaktionelle Berichterstattung bis hin zu Teamseiten, die von den Vereinen selbst betreut werden – all das und noch viel mehr findet hier Platz. Ein ganz besonderer Leckerbissen: Die 3. Liga wird als Premiumprodukt von fan.at die Fußballanhänger begeistern. Der regionale Spitzenfußball wird jede Runde mit allen Spielen live auf fan.at präsentiert – dazu bekommt das Highlight-Spiel jede Woche die ganz besondere Bühne mit einer Liveübertragung auf unserem TV-Sender krone.tv und natürlich auch auf krone.at. Abgerundet wird die Berichterstattung in der Kronen Zeitung – so bekommt der Fußballfan das einzigartige, perfekte Package geschnürt.

Rechtzeitig zum Start der neuen Regionalliga-Saison wird auch bei uns Vollgas gegeben, freut sich Marco Cornelius von krone.tv: „Die Meisterschaft geht endlich wieder los und wir bringen Fußball pur. Uns erwarten aufregende Spiele und spannende Tore in der 3. Liga!“

