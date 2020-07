Innere Stadt: „Tinte & Kaffee 2020“ beginnt Samstag

Wien (OTS/RK) - Seit über 20 Jahren wartet die Schauspiel-Gruppe des Regisseurs Christoph Prückner während der Sommerzeit mit unterhaltsamen szenischen Lesungen im Zeichen der Kaffeehaus-Literatur der Wienerstadt auf. Heuer präsentiert das Ensemble das liebevoll bearbeitete Erfolgsprogramm „Tinte & Kaffee“ an 3 Abenden: Am Samstag, 1. August, sowie am Samstag, 8. August, und am Donnerstag, 13. August, dreht sich im „Cafe Landtmann“ (1., Universitätsring 4) wieder alles um Persönlichkeiten wie Altenberg, Friedell, Kraus, Kuh und Torberg. Jeweils um 19.00 Uhr beginnen die Vorstellungen und dauern rund 2 Stunden. Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro. Mitglieder des CLUB WIEN und anderer Projektpartner erhalten verbilligte Karten. Auf Grund der Corona-Abstandsregel stehen weniger Sitzplätze wie gewohnt zur Verfügung. Karten-Reservierungen sind deswegen ratsam: Telefon 0676/31 67 302 bzw. E-Mail tinteundkaffee@gmx.net.

6 Schauspielerinnen und Schauspieler wirken am vergnüglichen Leseprogramm „Tinte & Kaffee 2020“ im passenden Ambiente des altehrwürdigen „Cafe Landtmann“ mit: Christine Renhardt, Elisabeth Seethaler, Remi Brandner, Andreas Kosek, Claudius Kölz und Christoph Prückner (auch: Texte-Auswahl und Regie). Die Organisationsleitung obliegt Elisabeth Seethaler.

Neben kurzweiligen Abenden rund um „Tinte & Kaffee“ („Die Welt der Wiener Literatencafes“) gibt es in der Saison 2020 (von 1. August bis 24. September) noch die gleichermaßen hörenswerten Programme „Dalles & Dowidl“ („Im Jüdischen Kaffeehaus“) sowie „Sperrstund‘ is‘“ („Das Kaffeehaus und der ‚Anschluss‘“). Mit 8 Sonder-Produktionen („Specials“) rundet das Schauspiel-Team von Christoph Prückner den diesjährigen Spielplan ab, darunter die Titel „Die Heimat legt man nicht ab wie ein Hemd“ und „Ja, wenn du eine Fettgans wärst!“. Detail-Informationen (Termine, Titel, Themen, Akteure, Preise, etc.) lesen Interessierte im Internet: http://tinteundkaffee.bplaced.net/.

