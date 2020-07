MNS-Pflicht: Stärkere Kontrollen auch in der Badner Bahn

50 Euro Strafe bei Verstoß möglich

Wien (OTS) - Wie in allen öffentlichen Verkehrsmitteln gilt auch in der Badner Bahn seit Anfang April die von der Bundesregierung verhängte Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen.

Schon in den letzten Wochen und Monaten wurden Fahrgäste im Zuge von Kontrollen auf die Maskenpflicht hingewiesen bzw. daran erinnert. Auch mittels Informationen in Fahrzeugen, Haltestellen und online unter www.wlb.at bzw. in sozialen Medien weisen die Wiener Lokalbahnen auf den verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz hin.

Die Wiener Lokalbahnen verstärken nun die Kontrollen zur Einhaltung der MNS-Pflicht in der Badner Bahn. Künftig droht bei Verstößen gegen die Maskenpflicht eine Strafe von 50 Euro gemäß den ab August geltenden Beförderungsbedingungen.

Rückfragen & Kontakt:

WIENER LOKALBAHNEN Gmbh

(01) 90444-53021

presse @ wlb.at

www.wlb.at