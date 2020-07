Jetzt neu: Landtag zum „Mitnehmen“ für Groß und Klein

Präsident Karl Wilfing präsentierte die aktualisierten Landtagsbroschüren

St. Pölten (OTS) - „Unser Landtag ist das Parlament aller Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Deshalb ist es mir ein wichtiges Anliegen, dass wir ihnen die Aufgaben des Landesparlaments näherbringen. Nachdem wir im vergangenen Herbst unsere Webseite erneuert haben und einen eigenen Instagram-Auftritt starteten, gibt es jetzt auch wieder die beiden beliebten Landtagsbroschüren in einer aktualisierten Auflage. Wissenswertes zum niederösterreichischen Landtag gibt es also nicht nur elektronisch, sondern auch in Papierform zum ‚Mitnehmen“, informierte Landtagspräsident Karl Wilfing, der die beiden Broschüren präsentierte.

Die Broschüre „Die Stimme unseres Landes - der Landtag von Niederösterreich“ gibt eine allgemeine Information über den Landtag, die Arbeit der Landtagsabgeordneten, das Zusammenwirken mit der Regierung und einen kurzen geschichtlichen Abriss über die Entwicklung des Landesparlaments. Die Kinderbroschüre „Mit Leo und Lisa den Landtag erkunden“ ist für Volksschulkinder konzipiert und soll ihnen spielerisch die Bedeutung und Aufgaben des Landesparlaments näherbringen. So wird beispielsweise anhand der Klassenkasse erklärt, wie das Budget funktioniert. „Beide Publikationen erfreuen sich bei den Zielgruppen einer großen Beliebtheit. Insbesondere unsere Kinderbroschüre wird immer wieder von Volksschulen für den Unterricht angefragt“, weiß Wilfing.

Die beiden Landtags-Publikationen liegen ab sofort in der Landtagsdirektion auf bzw. sind im Servicebereich der Webseite

https://noe-landtag.gv.at/service/downloads zu finden.

Weitere Informationen: NÖ Landtagsdirektion, Pressesprecher Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, E-Mail c.fuchs @ noel.gv.at, http://noe-landtag.gv.at/

