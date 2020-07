ORF III am Donnerstag: „Fernsehen zum Gernsehen: Herz & Scherz“ mit Elfriede Ott und Erwin Steinhauer

Außerdem: „Alltagsgeschichten“-Tripel und Neuproduktion „Spurwechsel“ von Nina Blum u. a. mit Matthias Strolz

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information begibt sich am Donnerstag, dem 30. Juli 2020, wieder gemeinsam mit Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz in die Untiefen des ORF-Archives. In der fünften Folge der Sommerstaffel von „Fernsehen zum Gernsehen“ (20.15 Uhr) erklärt die blutjunge Elfriede Ott auf einer Bühne sitzend, mit einer Zigarette im Mund, was das Wort „lunchen“ bedeutet. Erleben kann man aber auch den ganz jungen Erwin Steinhauer, der Can-Can tanzt und singt: „Was kann denn der Leon dafür, dass er ein Schwein ist“. Nicht zuletzt geht es um die „formvollendete“ Höflichkeit der Österreicherinnen und Österreicher, wenn Otto Schenk behauptet: „Das gehört sich wirklich nicht!“.

Ab 21.05 Uhr zeigt ORF III drei Ausgabe von Elizabeth T. Spiras Kultreihe „Alltagsgeschichte“, beginnend mit der Folge „Menschen im Hotel“, die von der Gattung Mensch erzählt, die lieber im Hotel als in einer Wohnung lebt. Um 21.55 Uhr beleuchtet Spira „Das kleine Glück im Schrebergarten“, bevor „Das Glück ist ein Vogerl“ (22.45 Uhr) das Zusammenleben von Mensch und Vogel in den Vordergrund rückt.

Zum Abschluss des Abends präsentiert „ORF III Spezial“ die Neuproduktion „Spurwechsel“ (23.35 Uhr), für die Gestalterin Nina Blum drei Menschen getroffen hat, die den Mut hatten, ihr Leben völlig umzukrempeln. Maria Roth hat bis vor einem Jahr ein gut gehendes Personalvermittlungsunternehmen geleitet, das Menschen in Kreativberufe vermittelt. Eines Tages verkaufte sie das Unternehmen an ihren Geschäftspartner und startete eine Shiatsu-Ausbildung. NEOS-Gründer Matthias Strolz war bis September 2018 Vollblutpolitiker. Dann legte er überraschend alle politischen Funktionen zurück und erfand sich neu. Heute arbeitet er als Autor, TV-Schaffender und Unternehmensberater. Renate Rivola schließlich ist als Installateurin tätig, hat drei Kinder von zwei Frauen und hieß bis vor drei Jahren noch Manfred. Das Gefühl, im falschen Körper zu leben, begleitete sie schon seit ihrer Kindheit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at