Klubobmann Karl Baron: Alle gegen HC Strache - Vereinigte Phalanx der Verhinderer

Unglaubliche Allianzen, nur um Strache zu diffamieren

Wien (OTS) - „Es ist schier unglaublich, welche Allianzen sich nun in der anstehenden Auseinandersetzung zur Wiener Wahl bilden. Von der links-linken Kleinstpartei ‚Der Wandel‘ bis zur Hofer-FPÖ spannt sich mittlerweile der Bogen jener, die sich nun einhängen, ausschließlich um HC Strache zu bekämpfen und zu diffamieren“, erklärte heute der Klubobmann des „Teams HC Strache“, Karl Baron.

Allerdings freue man sich nach dem Motto „Viel Feind, viel Ehr“ auf den nun anstehenden Wahlkampf, denn HC Strache werde mit seinen original-freiheitlichen Themen punkten und die persönlichen Diffamierungen seinen politischen Mitbewerbern überlassen, führte Baron weiter aus.

„Wir hoffen allerdings, dass diese vereinigte Jagdgesellschaft gegen HC Strache doch noch zur Vernunft kommt, von ihren widerlichen, persönlichen Untergriffen Abstand nimmt und endlich in den inhaltlichen Diskurs eintritt. Das ‚Team HC Strache‘ jedenfalls wird die klaffende Oppositionslücke eindrucksvoll füllen und Schutzmacht für all jene sein, die durch die völlig chaotische und teils rechtswidrige Corona-Politik der Bundesregierung oder beispielsweise auch den verkehrspolitischen Amoklauf der Grünen in Wien zu Schaden gekommen sind. Das leicht durchschaubare Schauspiel der vereinigten Phalanx an Strache-Verhinderern hingegen ist jedenfalls zum Scheitern verurteilt“, schloss Baron.

