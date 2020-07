Schloss Hof lädt wieder zum Ferienspaß

Kinderkultur-Programm und Workshops ab 1. August

St. Pölten (OTS/NLK) - Schloss Hof lädt von Samstag, 1. August, bis Sonntag, 6. September, wieder zum „Großen Ferienspaß“, der täglich von 10 bis 18 Uhr für jede Menge Abwechslung während der Sommerferien sorgt. Auf die Kinder wartet dabei ein buntes Programm mit täglichen Workshops, bei denen täglich zwischen 14 bis 17 Uhr gegärtnert, gebastelt und mit Ton modelliert wird, sowie ein vielfältiges Kinderkultur-Programm an den Wochenenden und in der Woche von Montag, 10., bis Sonntag, 16. August: Konzerte animieren dabei zum Mitsingen und Mittanzen, Zaubershows entführen in die Welt der Magie, Kasperl-und Marionettentheater sowie Lesungen versprechen Spaß und Spannung.

Ein weiteres Highlight ist das Ponyreiten jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr; darüber hinaus erwartet die Kinder im Gutshof ein Streichelzoo, ein Abenteuer- und Wasserspielplatz sowie zwei abenteuerreiche Erlebnispfade mit spannenden Aufgaben. Auf der siebten Gartenterrasse gibt es ein Labyrinth und einen Irrgarten zu erkunden: Wer den richtigen Weg gefunden hat, wird auf einer Plattform im Zentrum mit einem einzigartigen Ausblick belohnt.

Auch ein Besuch im Schloss lohnt sich, garantieren doch Kinderstationen in den Ausstellungen Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Sonntags finden zudem jeweils ab 13 Uhr Kinderführungen statt, bei denen die kleinen Gäste in die Barockzeit eintauchen, Barockkostüme anprobieren und das Tanzbein schwingen können. An den Sonntagen 2. August und 6. September stehen zudem jeweils ab 10.30 Uhr interaktive Familienführungen auf dem Programm.

Alle Veranstaltungen beim „Großen Ferienspaß“ können mit einem Sammelpass besucht werden - für jede besuchte Veranstaltung gibt es einen Punkt im Sammelpass und am Ende ein kleines Geschenk. Das gesamte Programmangebot ist wetterunabhängig und findet in den Räumen der Kinder- und Familienwelt im Bäckenhof statt.

Nähere Informationen unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

