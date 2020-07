ÖSTERREICH: Rapid-Kapitän Stefan Schwab wechselt zu PAOK Saloniki

Vertrag mit Ende Juni ausgelaufen - Schwab nimmt morgen nicht mehr an Training teil

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Mittwochsausgabe berichtet, wechselt Rapid-Kapitän Stefan Schwab zum griechischen Klub PAOK Saloniki. Das wurde ÖSTERREICH von mehreren Seiten bestätigt. Schwab ist bereits bei den heutigen Leistungstests in Wien nicht mehr dabei gewesen und wird auch am morgigen Mannschaftstraining nicht teilnehmen.

Der 29-Jährige wird in den nächsten Tagen offiziell bei PAOK Saloniki als Neuzugang vorgestellt. Sein Vertrag mit Rapid ist bereits mit Ende Juni ausgelaufen.

