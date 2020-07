ÖAAB-Zarits: Fünf-Punkte-Plan für Pflegereform sichert die Zukunft der Pflege in Österreich

Das Thema Pflege als Schwerpunkt der politischen Agenda ab Herbst ist ein wesentlicher Schritt für die ältere Generation. Das Thema Pflege als Schwerpunkt der politischen Agenda ab Herbst ist ein wesentlicher Schritt für die ältere Generation.

Wien (OTS) - „Als christlich-soziale Arbeitnehmerbewegung ist es unsere Pflicht bereits heute an morgen zu denken. Dies ist gerade im Pflegebereich wesentlich. Pflege ist keine reine Versorgungsfrage, sondern eine Frage der Menschlichkeit. Wir müssen ein Pflegesystem schaffen, das es jeder und jedem Einzelnen ermöglicht, im Alter würdevoll zu leben, und die optimale Betreuung zu haben. Der heute von unserem ÖAAB-Bundesobmann und Klubobmann August Wöginger präsentierte ‚Fünf-Punkte-Plan für eine Pflegereform‘ setzt einen wesentlichen Grundstein für eine Reform in Sinne der Pflegebedürftigen aber auch der pflegenden Angehörigen, auf dem man weiter aufbauen kann. Uns geht es dabei um eine sinnvolle Neuausrichtung“, zeigt sich ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits erfreut.

„Unsere Maßnahmen und Angebote müssen sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren, mit dem Ziel das Pflegesystem langfristig zu reformieren und abzusichern. Die Bevölkerung über dem Erwerbsalter 65plus nimmt in absoluten Zahlen und anteilsmäßig stark an Gewicht zu. Hier gilt es, sich für zukünftige Aufgabestellungen zu wappnen, und Vorkehrungen zu treffen, um sich auf den demographischen Wandel rechtzeitig einzustellen. Der Startschuss ist gefallen, handeln wir jetzt für später. Denn fest steht: Dieses Thema geht uns alle an“, so Zarits.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Bundesleitung

Thomas Haffer

+43 (1) 40 141 594

presse @ oeaab.com

www.oeaab.com