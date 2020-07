NEOS fordern zum Equal-Pension-Day Transparenz und Reformen im Pensionssystem

Henrike Brandstötter: „Lange Kindererziehungszeiten, eine hohe Teilzeitquote und das niedrige Pensionsantrittsalter bedeuten für viele Frauen Altersarmut.“

Wien (OTS) - Anlässlich des Equal-Pension-Day mahnt NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter Änderungen im Pensionssystem ein: „Wir wollen endlich ein transparentes Pensionskonto, in dem sämtliche Pensionsansprüche der ersten, zweiten und dritten Altersvorsorgesäule in einem Onlineportal dargestellt werden, damit Frauen wissen, wo sie bezüglich ihrer Pension stehen. Bewusstseinsbildung wäre einer der ersten Schritte hin zu einem fairen System: Frauen müssen wissen, woran sie sind.“

Dazu müssten aber ganz grundlegende Reformen im Pensionssystem angegangen werden, fordert Brandstötter: „Das niedrigere Pensionsantrittsalter von Frauen, die Mehrverantwortung von Frauen bei Kindererziehung sowie bei der Betreuung von Angehörigen im Alter und die grundsätzlich niedrigere Arbeitsmarktpartizipation drücken das Einkommen im Alter massiv. Wir NEOS fordern deshalb schon lange ein automatisches Pensionssplitting, einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr, mehr Anreize für Väter, in Karenz zu gehen und sich an der Kindererziehung zu beteiligen, damit Frauen nicht mehr in die Teilzeitfalle tappen.“ Das Pensionsantrittsalter für Frauen müsse so schnell wie möglich angeglichen werden: „Das würde dazu beitragen, Frauen durch längere Erwerbstätigkeit - im selben Umfang wie Männern - mehr Chancen auf beruflichen und finanziellen Aufstieg zu geben und somit höhere Pensionen zu ermöglichen.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu