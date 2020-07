NEOS zu Anschober: Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung

Gerald Loacker: „Es ist anzuerkennen, dass Anschober Fehler zugibt – das stünde der ÖVP auch ganz gut zu Gesicht.“

Wien (OTS) - „Es ist positiv anzuerkennen, dass Gesundheitsminister Anschober Fehler zugibt und Besserung gelobt, ebenso wie die Prüfung der Generalamnestie, die wir NEOS fordern“, so NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker zur heutigen Pressekonferenz des Ministers. „In den letzten Wochen hat das Gesundheitsministerium vielfach ein chaotisches Bild abgegeben, was zum Beispiel in unzureichenden Tests, rechtswidrigen Verordnungen und unkoordinierten Schulschließungen endete. Wenn Anschober dies ändern will, dafür kompetentes Personal sucht und so in Zukunft besser und koordinierter reagiert, kommt das spät, aber doch. An zu wenigen Mitarbeitern lag es allerdings sicher nicht."

"Wir bieten einmal mehr unsere Mitarbeit für einen echten nationalen Schulterschluss an: Auf viele der Punkte, die falsch gelaufen sind, haben wir schon lange aufmerksam gemacht und bessere Vorschläge gebracht. Wir appellieren deshalb an die Regierung, die Opposition in Zukunft besser miteinzubeziehen und auf Bedenken und Kritikpunkte zu hören. Ein koordiniertes Vorgehen jenseits von Partei-Hickhack und Koalitionsräson ist gerade angesichts dessen, dass der Cluster in St. Wolfgang nur belegt, wie lange und hartnäckig uns das Thema noch begleiten wird, unumgänglich.“

„So sehr wir es begrüßen, dass Anschober Fehler zugibt – diese Fehlerkultur stünde Sebastian Kurz und der ÖVP auch ganz gut zu Gesicht“, sagt Loacker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu