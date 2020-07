EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV Vorstand passt den Dividendenvorschlag auf EUR 1,75 je Aktie im Einklang mit der bestehenden Dividendenpolitik an

28.07.2020

Wien - In seiner heutigen Sitzung ist der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft ("OMV") zu der Auffassung gelangt, seinen ursprünglichen Beschlussvorschlag für eine Dividendenausschüttung von EUR 2,00 je Aktie aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie neu zu bewerten. Der Vorstand der OMV wird daher der ordentlichen Hauptversammlung am 29. September 2020 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von EUR 1,75 je Aktie im Einklang mit der bestehenden Dividendenpolitik für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen und damit die Dividende auf der Höhe des Vorjahres belassen.

