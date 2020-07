Bis zu 896.000 sahen Folge vier der ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“

Nächste Ausgabe am 3. August

Wien (OTS) - Bis zu 896.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten gestern, am 27. Juli 2020, die jüngsten ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ mit Nina Horowitz als Interviewerin und Gestalterin. Die bereits vierte Folge der neuen, 24. Staffel – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – verzeichnete im Durchschnitt 842.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 33 Prozent Marktanteil.

Die nächste Ausgabe des Kultformats mit weiteren sechs Porträts interessanter Singles auf Partnersuche zeigt ORF 2 am Montag, dem 3. August, um 20.15 Uhr.

Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand verfügbar. Dakapo-Termine gibt es sonntags um 11.05 Uhr in ORF 2 bzw. samstags um 12.15 Uhr in 3sat. Bis 31. August stellt die Reihe in neun Episoden insgesamt 54 partnersuchende Singles aus ganz Österreich vor. Zum Finale zieht Folge zehn am 19. Oktober eine Bilanz des Sommers.

