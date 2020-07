Juraczka: Rot-grünes Chaos um Citybike-Verleihstationen beenden

Langjähriges Citybike-System steht vor dem Aus – Verkehrsstadträtin verschiebt alle offene verkehrspolitischen Herausforderungen in den Herbst

Wien (OTS) - „Es ist wahrlich eine Schmach für eine rot-grün regierte Stadt, dass nur wenige Wochen vor der Gemeinderatswahl Wiens langjähriges Citybike-System vor dem Aus steht“, so der Verkehrssprecher den neuen Volkspartei Wien Manfred Juraczka. Noch peinlicher sei jedoch, dass sich Rot-Grün nun gegenseitig Ultimaten für eine Lösung stelle. So habe SPÖ-Gemeinderat Kubik Verkehrsstadträtin Hebein über eine Tageszeitung ein Ultimatum bis Mittwoch ausgerichtet. „Aber es macht deutlich, wie unprofessionell und dilettantisch in der Wiener Verkehrspolitik agiert wird“, so Juraczka.

Heftig Kritik übte der Verkehrssprecher an der Tatsache, dass die Verkehrsstadträtin nun offenbar alle offenen verkehrspolitischen Herausforderungen in den Herbst verschieben möchte. Neben der Citybike-Frage wurde auch bereits das Thema der Parkraumbewirtschaftung oder die Zukunft der Pop-up-Radwege in den Herbst verschoben. „Das zeugt nicht von Problemlösungskompetenz der Stadträtin, sondern beweist einmal mehr, dass die grüne Verkehrspolitik Marke Hebein mit Etikettenschwindel, Versäumnissen und Provokation zusammengefasst werden kann“, so der Verkehrssprecher.

Tatsache sei jedenfalls, dass mitten im Sommer über 60 Verleihstationen vor allem innerhalb des Gürtels geschlossen wurden, weil sich die verantwortliche Stadträtin nicht mit dem Betreiber einigen konnte. Auch von einer Übergangslösung sei weit und breit nichts zu sehen. „Das ist nicht im Sinne der Wienerinnen und Wiener. Die Verschiebung der Neuausschreibung in den Herbst bringt den potentiellen Sommerradlern auch nichts. Rot-Grün ist aufgefordert, möglichst bald für eine tragfähige Lösung zu sorgen. Das rot-grüne Chaos in der Wiener Verkehrspolitik muss endlich beendet werden“, so Juraczka abschließend.

