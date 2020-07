AVISO Digital Days 2020 - Wien – Digitale Hauptstadt der Menschen

Wien (OTS/RK) - Die Digital Days finden am 30. September und 1. Oktober 2020 statt – live vor Ort am Erste Campus und auch als Onlinekonferenz! Der Eintritt ist jedenfalls frei! DigitalCity.Wien, eine Initiative der Wiener IKT-Wirtschaft und der Stadt Wien, zeigt gemeinsam mit UIV Urban Innovation Vienna – ein Unternehmen der Wien Holding – und in Kooperation mit der Erste Bank, was das digitale Wien zu bieten hat. Unter dem Motto „Wien – Digitale Hauptstadt der Menschen“ diskutieren ExpertInnen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft mit dem Publikum, wie eine Stadt inmitten der digitalen Transformation die Menschen in den Mittelpunkt rücken muss. Im Lichte der globalen COVID-19-Pandemie widmen sich spannende Vorträge, Paneldiskussionen und Break-Out-Sessions den neuesten Trends und Innovationen.

Die VertreterInnen der Medien sind zu den Digital Days 2020 herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Mittwoch, 30. September und Donnerstag, 1. Oktober 2020

Ort: Erste Campus, Oberes Belvedere 1, 1100 Wien & online unter didays.digitalcity.wien

Teilnahme kostenlos! Anmeldung erforderlich – ab Mitte August unter didays.digitalcity.wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Die Schwerpunkte der Digital Days 2020 sind:



Digitale Wirtschaft und das neue Arbeiten

Unsere Schulen und digitale Bildung

Digitale Werte und menschliche Würde

Digitale Medizin und lebenslange Gesundheit

Digitale Sicherheit und krisenfeste Stadt sowie

Meine Daten und meine Stadt.

Die Stadt Wien verleiht außerdem den Hedy Lamarr Preis. Mit ihm werden Frauen in Österreich für ihre außergewöhnlichen Leistungen im Bereich der Informationstechnologie ausgezeichnet. Ein Best of Industry Meets Makers rundet die Digital Days 2020 ab!

Kurzinfo zur DigitalCity.Wien:

DigitalCity.Wien ist eine unabhängige und gemeinnützige Initiative der Stadt Wien und der Wiener IKT-Wirtschaft. Ihre Ziele sind Wien zur digitalen Hauptstadt in Europa zu machen, den IKT-Standort Wien zu stärken und Wiens digitale Kompetenz sichtbar zu machen. Die Digital Days finden seit 2015 als jährliches Event-Highlight der Initiative statt.

UIV Urban Innovation Vienna, ein Unternehmen der Wien Holding, ist Wiens Kompetenzzentrum für städtische Zukunftsfragen. Im Dialog mit Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Forschung arbeitet UIV an innovativen Strategien zur Bewältigung aktueller urbaner Herausforderungen. Urban Innovation Vienna ist Koordinationsstelle der DigitalCity.Wien sowie Veranstalterin der Digital Days.

Weitere Informationen zu den Digital Days 2020 finden Sie unter: https://didays.digitalcity.wien/ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Nadine Berginz

Smart City Wien Agency

UIV Urban Innovation Vienna GmbH

Tel.: +43 1 4000 84265

Mobil: +43 664 882 18 293

E-Mail: berginz @ urbaninnovation.at

www.urbaninnovation.at



Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding - Konzernsprecher

Tel.: +43 1 408 25 69 - 21

Mobil:+43 1 664 82 68 216

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at