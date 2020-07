Online bezahlen und liefern lassen - willhaben präsentiert „PayLivery“

Wien (OTS) -

Österreichs größter digitaler Marktplatz realisiert neues Service inkl. Käuferschutz und Premiumversand

Starker Beginn: „PayLivery“ bereits bei mehr als 270.000 Marktplatz-Anzeigen von 200.000 verschiedenen Verkäufern aktiv

Dingen mit willhaben ein zweites Leben schenken ist nun noch einfacher und sicherer. Möglich macht dies das neue Service „willhaben PayLivery“. Die kürzlich eingeführte Funktion ermöglicht es, Käufe direkt auf der Plattform abzuschließen. Zudem garantiert sie Käuferschutz und steigert gleichzeitig den Komfort beim Verkauf sowie Kauf von Artikeln.



„PayLivery“ vereinfacht: Preisvorschlag, Online-Zahlung, Versandetikett und Treuhand-Service

willhaben PayLivery kann von Verkäufern kostenfrei aktiviert werden. Wer bei der Übergabeoption „Versand“ auswählt, hat zusätzlich die Möglichkeit Paketgröße und Versandpartner zu bestimmen.



Nach Aktivierung können Interessierte eine Kaufanfrage mit konkretem Preisangebot stellen. Im Rahmen dessen werden alle Kosten inkl. Versand transparent und übersichtlich aufgelistet. Der Verkäufer kann dieses Angebot annehmen oder ablehnen. Kommt es zu einer Einigung, kann per Kreditkarte oder Sofortüberweisung bezahlt werden.



Der Verkäufer erhält in weiterer Folge ein Versandetikett zum Ausdrucken und übergibt das Paket einem der verschiedenen willhaben-Versandpartner (derzeit Österreichische Post sowie DPD). Dieser verschickt den Artikel mittels Premiumversand und Sendungsverfolgung. Wenn das Lieblingsstück beim Käufer angekommen ist, wird das Geld an den Verkäufer ausbezahlt.



PayLivery kann derzeit für Anzeigen mit einem Artikelpreis von bis zu 999,99 € aktiviert werden.



Erfolgreicher Start samt Erklärvideos und Info-Kampagne

Die Option wurde zunächst in einem Silent-Launch für Anzeigen in den Kategorien Mode / Accessoires, Kindermode, Games sowie Bücher / Filme / Musik aktiviert. Nach einer erfolgreichen Startphase ist PayLivery darüber hinaus nun auch bereits für Anzeigen in den Kategorien Baby / Kind, Computer / Software sowie Spielen / Spielzeug verfügbar. In den nächsten Wochen folgen Zug um Zug weitere Kategorien, in denen die PayLivery-Funktion ausgerollt wird. Derzeit wird die Option bereits bei mehr als 270.000 Marktplatz-Anzeigen von 200.000 verschiedenen Verkäufern angeboten.



Die unterschiedlichen Erklärvideos zur Funktionsweise von „PayLivery“ wurden gemeinsam mit dem langjährigen willhaben-Partner „Kaiserschnitt Film“ realisiert und mit hausinternem Know-How in eine großangelegte Onsite-Infokampagne auf willhaben integriert.

Weitere Details zu „willhaben PayLivery“ sind >>> hier zu finden.

Helle Freude: willhaben-App auch im „Dark Mode“ nutzbar

Eine weitere Neuerung der vergangenen Wochen betrifft die willhaben-App auf Apple-Geräten, die in einem neuen Licht erscheint - dem „Dark Mode“. Diese Eigenschaft wurde von willhaben-Nutzern stark nachgefragt. Der Modus ist für alle iOS-App-Nutzer in den Einstellungen zu finden bzw. aktivierbar.

