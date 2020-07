Corona-Pandemie steigert Andrang auf NÖ Pflegehotline

LR Teschl-Hofmeister: Großer Anstieg um über 400 Prozent bei Anrufen und E-Mails zu Beginn der Krise verzeichnet

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Niederösterreichische Pflegehotline ist in Niederösterreich erste Anlaufstelle für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen und deren Angehörige. Im ersten Halbjahr 2020 wurden mehr als 8.000 Telefonate geführt und rund 1.000 E-Mails beantwortet. Spitzenmonat war mit rund 3.000 Anrufen und fast 400 Mails dabei eindeutig der April. Mit Ende Juni 2020 zählt die Niederösterreichische Pflegehotline seit ihrem Beginn im Jahr 2006 nun 163.182 Telefonate. Wie wichtig diese Service-Einrichtung für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ist, hat sich auch während der Corona-Pandemie gezeigt. „Mit Beginn der Krisenzeit wurden große Anstiege bei Anrufen und E-Mails um über 400 Prozent verzeichnet. Um den Beratungsansturm zu bewältigen, haben wir rasch reagiert und zwei zusätzliche Mitarbeiter eingestellt sowie die Dienstzeiten in den Monaten März, April und Mai auf 8 Uhr bis 18 Uhr, auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, erweitert“, erklärt Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sollen sich auch in diesen herausfordernden Zeiten gut beraten fühlen und kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Seite haben“, so die Landesrätin.

So wurde die bereits bestehende Service-Einrichtung der Pflegehotline in Niederösterreich während der Pandemie zeitlich erweitert. Dieser Umstand hat Niederösterreich im Bundesländervergleich einen klaren Vorteil gebracht, denn einige Länder mussten entsprechende Hotlines oft erst völlig neu einrichten. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegehotline waren dabei mit Themen rund um Ein- und Ausreisebestimmungen, PCR-Tests oder Quarantäne von ausländische Betreuungskräften konfrontiert. Der große Ansturm konnte aber dank dem Engagement und dem vollen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der laufenden guten Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich gut gemeistert werden, wofür ich mich sehr herzlich bedanken möchte“, so Teschl-Hofmeister.

Auskunft zu Fragen über Pflege und Betreuung gibt die NÖ Pflegehotline unter 02742/9005 9095. Kostenlos erreichbar von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr oder per Mail unter post.pflegehotline @ noel.gv.at.

