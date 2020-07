Volkspartei: Doskozil lenkt von seiner Verantwortung im Bankenskandal ab

Pressekonferenz als intrigante und leicht durchschaubare Inszenierung unterstreicht die Unglaubwürdigkeit des burgenländischen Landeshauptmanns

Wien (OTS) - Als pures Ablenkungsmanöver wertet die stellvertretende Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, die heutige Pressekonferenz vom burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. „Statt die volle Verantwortung zu übernehmen, die er durch seine frühere Funktion als Finanzlandesrat und jetzt als Landeshauptmann im Bankenskandal zu übernehmen hat, attackiert Doskozil Verteidigungsministerin Klaudia Tanner“, kritisiert Schwarz.

„Nach neuerlichen Angriffen gegen die eigene Parteiobfrau setzt sich sein intrigantes und leicht durchschaubares Ablenkungsmanöver vom Bankenskandal mit Attacken gegen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner fort. Die Allianz Doskozil-Kunasek ist an Absurdität wohl kaum zu überbieten, da beide für die aktuelle schwierige finanzielle Situation des österreichischen Bundesheeres verantwortlich sind“, so Schwarz, die darauf hinweist, dass es Verteidigungsministerin Tanner gelungen ist, das höchste Budget in der Geschichte des österreichischen Bundesheeres auszuverhandeln.

„Verantwortung zu übernehmen statt die eigene Parteiobfrau zu brüskieren und Ministerin Tanner zu attackieren, wäre eines Landeshauptmanns würdig. Das Verhalten, das Doskozil an den Tag legt, ist es definitiv nicht“, schließt Gaby Schwarz.

