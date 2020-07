STADT:KULTUR Baden im Kurpark

Das Kulturprogramm im Badener Kurpark unter freiem Himmel ab 4. August

Baden (OTS) - Diesen Sommer muss nicht auf Kultur verzichtet werden, denn STADT:KULTUR veranstaltet heuer erstmals Sommerkabaretts unter freiem Himmel. Hochkarätige Größen geben ihre Programme zwischen 4. und 15. August im wunderschönen Pavillon des Kurparks Baden zum Besten. Bis zu 300 Personen haben Platz mit ausreichendem Sicherheitsabstand. Tickets ab sofort verfügbar unter https://www.stadt-kultur.at/programm.

An neun Spieltagen stehen hochkarätige Kabaretts, Lesungen, Musikalisches und eine spannende Diskussion in einzigartigem Ambiente auf dem Programm: The Schick Sisters (ehemalige Dornrosen), Omar Sarsam, Roland Düringer, Christoph Fritz, Alfred Dorfer, Manuel Rubey, Florian Klenk und Florian Scheuba, Erika Pluhar und nicht zuletzt Gernot Kulis. Gespielt wird unter Berücksichtigung der Corona-Sicherheitsvorgaben und einem entsprechenden 1m-Mindestabstand zwischen den Besuchergruppen.



04. Aug. 2020, 20 Uhr The Schick Sisters – Konzert

05. Aug. 2020, 20 Uhr Omar Sarsam – Herzalarm

06. Aug. 2020, 20 Uhr Roland Düringer – Freier Lauf

07. Aug. 2020, 20 Uhr Christoph Fritz – Das Jüngste Gericht

11. Aug. 2020, 20 Uhr Alfred Dorfer – und…

12. Aug. 2020, 20 Uhr Manuel Rubey – Das Leben ist gut

13. Aug. 2020, 20 Uhr Florian Klenk & Florian Scheuba – Sag du, Florian

14. Aug. 2020, 20 Uhr Erika Pluhar – Pluhar liest Pluhar

15. Aug. 2020, 20 Uhr Gernot Kulis – Herkulis



Die auf 300 limitierten Karten sind online unter: www.stadt-kultur.at erhältlich. Des Weiteren können Tickets in allen Raiffeisen Banken, allen Vorverkaufsstellen von Ö-Ticket und an der Abendkassa ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn erworben werden. Eine Ermäßigung von zwei Euro auf alle Veranstaltungen werden für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studierende (bis zum vollendeten 25. Lebensjahr), Zivil- und Präsenzdiener, Ö1 Club-Mitglieder, Ö1 intro-Mitglieder und Raiffeisen-Kunden mit einem gültigen Ausweis geboten.

