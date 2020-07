Zwei neue Folgen der ORF-III-Reihe „Österreich privat“: Herr und Frau Österreicher „Unterwegs in aller Welt“

Am 1. August ab 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Reisen ist derzeit so beschwerlich und abenteuerlich wie schon lange nicht mehr. Und dennoch sind die aktuellen Strapazen nicht mit jenen zu vergleichen, die Menschen noch vor 50 Jahren auf sich genommen haben, um die Welt zu erkunden. In zwei neuen Ausgaben der ORF-III-Reihe „Österreich privat“ zeigt Regisseur Ernst A. Grandits am Samstag, dem 1. August 2020, im Rahmen der „zeit.geschichte“ ab 20.15 Uhr, wie die Österreicherinnen und Österreicher in den 1950er bis 1990er Jahren „Unterwegs in aller Welt“ waren. Grundlage sind private Filmaufnahmen von Urlaubenden und passionierten Weltreisenden, die das Filmarchiv Austria gesammelt hat.

„Österreich privat: Unterwegs in aller Welt“ im Detail:

Ernst A. Grandits hat für die ORF-III-Reihe „Österreich privat“ wieder einen filmischen Schatz österreichischer Alltagskultur geborgen, der einen spannenden Blick auf die Welt offenbart. Die privaten Reisen, die im neuen Zweiteiler „Unterwegs in aller Welt“ festgehalten wurden, führen über den ganzen Globus, der mit Schiff, Bahn, Campingbussen, Autos und dem Flugzeug bereist wurde. Die dabei entstandenen Amateurfilme der Reisenden erzählen vom Wandel der Städte und Länder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie zeigen die frühe Zeit der Globalisierung und auf eine unaufdringliche und doch wehmütige Art, wie sich das Reisen in diesen Jahrzehnten verändert hat.

Teil eins (1. August, 20.15 Uhr):

Im ersten Teil führt die filmische Reise von New York aus quer durch die USA: In der Hauptstadt Washington spazieren die Touristinnen und Touristen im Schatten der monumentalen Bauten, die die amerikanische Geschichte verkörpern, während das sonnige Florida mit dem Lieblingsziel Miami Beach zum Sonnenbaden und zum Ausführen der trendigsten Bademode einlädt. Städte wie San Francisco oder das Glücksspiel-Mekka Las Vegas durften auf der Reise natürlich nicht fehlen. Aber nicht nur die Städte mit ihrem „American Way of Life“ zogen die Österreicherinnen und Österreicher an, auch für Naturparks und Reservate konnten sie sich begeistern, was viele Reisende auch nach Kanada – und manche gar nach Alaska – führte. Auch vor Mittel-und Südamerika machten die Urlauberinnen und Urlauber nicht Halt, schließlich gab es die Maya-Tempel in Mexiko, die alte Inka-Stadt Machu Picchu in Peru oder die chilenischen Osterinseln im Pazifik zu entdecken. Die erste Folge des Zweiteilers endet mit einer Australien-Rundreise – von Sydney bis ins Outback.

Teil zwei (1. August, 21.05 Uhr):

Teil zwei von „Unterwegs in aller Welt“ startet im Norden Afrikas. In Marokko lockten eine geheimnisvolle Kultur und Wüstenwanderungen in der Sahara. Ins Königreich der Pharaonen nach Ägypten zog es die Abenteurer aufgrund der alten Mythen rund um die Pyramiden und die Große Sphinx von Gizeh. Im Inneren des Kontinents hingegen galt die Begegnung mit den indigenen Völkern als Fixpunkt des Reiseprogramms, ebenso wie die Expeditionen, die zu den Gorillas in den Urwald führten. Von Südafrika, der letzten Station des Kontinents, geht es über die Türkei nach Syrien, wo Bilder von Kulturbauten wie jenen in Palmyra und Aleppo filmisch festgehalten wurden – Stätten, die heute so nicht mehr existieren. Nach einem Irak-Besuch geht es weiter nach Nepal, einem Land, das nicht nur mit dem höchsten Gebirge der Welt, sondern auch mit Tradition und Religion punktet. In Indien besuchen die Reisenden das Taj Mahal und lassen sich den Ritt auf einem Elefanten nicht entgehen. Die alten Kulturen Chinas und Japans lockten Herrn und Frau Österreicher schließlich bis ans andere Ende der Welt.

