„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am 28. Juli in ORF 1

Außerdem: Tricky Niki mit „PartnerTausch“ im ORF-„Sommerkabarett“

Wien (OTS) - Nur das Beste beim Wiedersehen mit den Highlights aus den Talks von Stermann & Grissemann gibt es in „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am Dienstag, dem 28. Juli 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1. Diesmal wird es fast ein Familientreffen, wenn die Brüder Lukas und Peter Resetarits vorbeikommen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern: Lukas fühlt sich ausgegrenzt, weil er nicht in Slim-Fit-Sakkos passt und Peter, weil ihm das Essverhalten eines Fünfjährigen nachgesagt wird. Die deutsche „Allzweck-Moderationswaffe“ Barbara Schöneberger überrascht damit, dass sie geschliffenes Niederländisch spricht – ganz im Gegensatz zu Musikerin Anja Franziska Plaschg, bekannt unter ihrem Künstlernamen „Soap & Skin“, die fast gar nicht spricht. Danach um 22.30 Uhr heißt es im ORF-„Sommerkabarett“ in der „DIE.NACHT“ „PartnerTausch“ mit Tricky Nicki: Der Entertainer, Comedian und Puppenvirtuose begeistert in dieser in Hannover aufgezeichneten Bühnenshow sein Live-Publikum. Unter den vielen „Mitspielern“, die er gekonnt zum Leben erweckt, sind auch Königin Kleopatra, ein schüchterner Biber und ein geheimer Gast, der sich als alter Bekannter entpuppt. Höhepunkt ist aber die Aktion, wenn er ein Pärchen aus dem Publikum auf die Bühne bittet und ihre „geheimen Wünsche“ mittels Bauchreden offenbart.

