ORF III am Dienstag: Krimidoppel mit David Suchet als „Agatha Christie’s Poirot“ – in einer Gastrolle: Tim Curry

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Dienstag, dem 28. Juli 2020, wieder zwei Fälle von „Agatha Christie’s Poirot“ aus dem Jahr 2008, die unter der Regie von Ashley Pearce entstanden. In „Der Tod wartet“ (20.15 Uhr) suchen der exzentrische englische Archäologe Lord Greville Boynton (Tim Curry) und sein Sohn Leonard (Mark Gatiss) in der Hitze der syrischen Wüste die letzte Ruhestätte von Johannes dem Täufer. Sie werden von Lord Boyntons zweiter Ehefrau (Cheryl Campbell), einer dominanten und reichen Amerikanerin, sowie von ihren drei Adoptivkindern begleitet. Hercule Poirot (David Suchet) macht Urlaub in Syrien und beobachtet die Ausgrabungen, die plötzlich vom Tod Lady Boyntons überschattet werden.

Im anschließenden Fall „Nikotin“ (21.50 Uhr) lädt Sir Charles Cartwright (Martin Shaw), ein bekannter Schauspieler und Freund von Poirot, zu einer Abendveranstaltung ein. Noch während der Begrüßung bricht Pfarrer Babbington (Nigel Pegram) tot zusammen, nachdem er einen Schluck von seinem Drink genommen hat. Was zunächst nach einem natürlichen Tod aussieht, wird zum Kriminalfall, als Sir Bartholomew Strange (Art Malik), der beim Tod des Pfarrers zugegen war, einen Monat später unter verblüffend ähnlichen Umständen zu Tode kommt.

