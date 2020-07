Erika Pluhar und TRICKY NIKI zu Gast beim „Reichenauer Kultursommer 2020“

Sankt Pölten (OTS) - Am kommenden Freitag, dem 31. Juli 2020, gastiert die Grande Dame der österreichischen Kulturszene, Erika Pluhar, mit ihrem Programm „Pluhar liest Pluhar“ beim Reichenauer Kultursommer 2020 der Arbeiterkammer Niederösterreich im Seminar-Park-Hotel Hirschwang. Ein Abend, der sowohl Rückschau und Erinnerung als auch Freude am Aufbruch in Neues schenken möchte.

Am Samstag, dem 1. August, begeistert dann das Multitalent TRICKY NIKI in seiner Bühnenshow „Best-Of TRICKY NIKI“ mit seiner einzigartigen Vielseitigkeit als Entertainer, Comedian und moderner Showman die Festspiel-Gäste.

Der „Reichenauer Kultursommer 2020“ findet noch bis einschließlich 29. August 2020 im Seminar-Park-Hotel Hirschwang, Trautenberg-Straße 1, 2651 Marktgemeinde Reichenau an der Rax statt.

Alle Tickets im Rahmen der Festspiel-Reihe kosten nur € 25,-. Restkarten und Informationen unter www.kultursommer.co.at bzw. Tel.: 05 7171 21800

