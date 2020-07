Halbzeit beim Film Festival 2020 #soWIENie: Ab 1. August neue Öffnungszeiten im Gastronomiebereich und viele Musikhighlights

Gastrozeiten neu: Montag bis Donnerstag 17 – 24 Uhr / Freitag bis Sonntag 11 – 24 Uhr

Donnerstag & Freitag – DJ Happy Hour ab 17 Uhr

Musik-Highlights von "I am from Austria" bis zu "Fidelio"

Alle Details auf www. filmfestival-rathausplatz.at

Fast Halbzeit beim Film Festival 2020 #soWIENie und somit eine gute Gelegenheit, das neue Konzept zu evaluieren und wo nötig, auch zu adaptieren bzw. weiterzuentwickeln. Erfreulicherweise haben die Erfahrungen der ersten Wochen gezeigt, dass die grundsätzliche Intention der Stadt Wien, den BesucherInnen auf dem Rathausplatz einen sicheren Genuss von Kultur und Lebensgefühl zu bieten, großen Zuspruch findet. So sind die Logen im Open Air-Kinobereich jeden Abend ausgebucht und das Gäste-Feedback zum Reservierungssystem sowie zur neuen Architektur durchwegs positiv. Auch die Kulinarikmeile ist ab dem späten Nachmittag gut frequentiert; die Gäste genießen die angebotene Qualität und das einmalige Ambiente im "Carmen's Corner".

Potpourri an Köstlichkeiten zu neuen Öffnungszeiten

Aufgrund des geringeren Touristenaufkommens sowie der Tatsache, dass viele Menschen nach wie vor im Homeoffice tätig sind, ist zur Mittagszeit und am Nachmittag allerdings eine deutlich niedrigere Auslastung im Gastronomiebereich zu verzeichnen. Als Konsequenz daraus werden die Öffnungszeiten geändert: Ab 1. August 2020 wird auf dem Rathausplatz von Montag bis Donnerstag erst ab 17 Uhr bis 24 Uhr aufgetischt. Am Wochenende (Freitag bis Sonntag) bietet der "Carmen's Corner" den BesucherInnen des Film Festivals das gewohnte Programm aus wunderbarer Kultur und herrlicher Kulinarik im vollen Umfang von 11 bis 24 Uhr. Mit der Einmalregistrierung auf der Website steht somit geplanten wie spontanen Besuchen bis Ende der Saison nichts im Wege.

Insgesamt acht Gourmet-Stände offerieren heimische und internationale Köstlichkeiten in bester Qualität, großer Vielfalt und stets frisch zubereitet. Hungrige Gäste haben dabei die Qual der Wahl zwischen

Teppan Yaki – Lachs, Huhn, Gemüse oder gemisch

Big Daddy – Burger, Sweet Potatoe Fries und Poke Bowl

Greeko – Frittierte Calamari, Souvlaki Spieß und Crevetten

Wok & Co – Chicken Koy Soy, Gemüse Wok, vegetarische Frühlingsrollen

Taste of India – Chicken Tikka Masala, Veganes Gemüse Curry, Frisches Naan Brot mit Füllun

Ginos – Frische Pasta, ofenfrische Foccacia und Profiterole

Demel / Österreich – Wiener Schnitzel vom Kalb, Kaiserschmarrn, Marillenknödel

Bar – Auswahl an Longdrinks & Cocktails





Donnerstag & Freitag – Aperol Time bei der DJ Happy Hour

Unter dem Motto "It's Aperol Time" gibt es immer donnerstags und freitags von 17 bis 20.30 Uhr zum urbanen Chillout-Mix von DJ Erok einen Aperol plus einen weiteren gratis dazu. So lässt sich Afterwork perfekt genießen.



Viele musikalische Höhepunkte auf der Leinwand im August

Wer im Juli die Gelegenheit auf die großartigen Musik-Produktionen des Film Festivals nicht nutzen konnte, bekommt im August eine zweite Chance. Von Jubilaren wie Beethoven, Lehar und Offenbach bis hin zu KünstlerInnen wie Take That, Grönemeyer und Fendrich wird wieder eine große Bandbreite geboten.

164 Logen stehen den BesucherInnen zur Verfügung, um sich am Kulturgenuss auf einer beeindruckenden 300 m² Leinwand zu erfreuen. Die Reservierung der Plätze erfolgt einfach und bequem über www.filmfestival-rathausplatz.at. Wer online keine Tickets mehr buchen konnte, hat 30 Minuten vor Filmbeginn dennoch immer gute Chancen auf Restkarten. Diese werden beim Infostand am Eingang Lichtenfelsgasse vergeben.

Programmhighlights im August:

OPER

30.08. / Fidelio

08.08. / Tosca (Wiener Staatsoper 2019)

22.08. / Les Indes Galantes

KONZERT KLASSIK

29.08. / John Williams - Live in Vienna (mit John Williams und Anne-Sophie Mutter)

28.08. / Martin Grubingers The Percussive Planet Ensemble

24.08. / Beethoven, Symphonie Nr. 9 (mit Claudio Abbado)

TANZ

25.08. / Romeo und Julia

31.08. / Riverdance: 25th Anniversary

10.08. / Beethoven Project - Ballet by John Neumeier

14.08. / Schwanensee

MUSICAL

01.08. + 05.09. / I am From Austria - Das Musical mit den Hits von Rainhard Fendrich

POP

20.08. / Herbert Grönemeyer plays Baloise Session

13.08. / Take That: Wonderland – Live at the O2

27.08. / Mando Diao - Berlin Live

JAZZ

07.08. / Quincy Jones - A Musical Celebration in Paris

Das detaillierte Programm des Film Festivals 2020 #soWIENie auf dem Wiener Rathausplatz steht auf der Website http://filmfestivalrathausplatz.at bzw. http://filmfestival-rathausplatz.at zur Verfügung.



Downloadlink für Bilder (Fotocredits im Bildnamen):



Film Festival 2020 #soWIENie auf dem Wiener Rathausplatz

4. Juli bis 6. September 2020

Filmbeginn täglich bei Einbruch der Dunkelheit

Einlass 2 Stunden vor Filmbeginn – ausschließlich mit gültigem Ticket!

Gastronomie: !! Neue Öffnungszeiten: MO - DO 17 bis 24 und FR - SO 11 bis 24 Uhr – mit QR-Code !!

http://filmfestivalrathausplatz.at

http://filmfestival-rathausplatz.at

www.stadtwienmarketing.at

fb.com/filmfestivalrathausplatz

